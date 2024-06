Tạm giữ nghi phạm vận chuyển trái phép hơn 530.000 USD qua biên giới Campuchia

Chiều 13.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự La Văn Thuận (42 tuổi, ở xã Khánh An, H.An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Công an lấy lời khai của La Văn Thuận NGHIÊM TÚC

Khoảng 4 giờ ngày 12.6, tiếp nhận tin báo của người dân tại khu vực vành đai biên giới (thuộc TT.Long Bình, H.An Phú) có một người đàn ông nghi vấn vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ mật phục, bắt quả tang người đàn ông chạy xe máy BS 67G1- 758.32 chở túi ni lông đen, bên trong chứa nhiều xấp tiền ngoại tệ là USD.

Qua kiểm điếm, công an ghi nhận trong túi ni lông có 530.150 USD nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ tang vật.

Qua kiểm điếm, La Văn Thuận vận chuyển trái phép 530.150 USD qua biên giới NGHIÊM TÚC

Tại cơ quan công an, bước đầu người này khai tên La Văn Thuận và số USD trên Thuận được một người khác thuê vận chuyển giao cho một người lạ mặt để mang sang Campuchia tiêu thụ. Nếu vận chuyển hoàn thành, Thuận sẽ nhận được tiền công.

Hiện, vụ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới đang được Công an An Giang tiếp tục xác minh và điều tra mở rộng.