Tạm giữ người đàn ông cho vay lãi nặng 300%/năm

Ngày 15.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tìu (41 tuổi, ngụ xã Quang Thiện, H.Kim Sơn, Ninh Bình; chỗ ở hiện nay ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, H.Tiểu Cần, Trà Vinh), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trần Văn Tìu nghe công an tống đạt quyết định tạm giữ hình sự NAM LONG

Trước đó, ngày 13.10, bà T.T.N (ngụ khóm 5, TT.Trà Cú, H.Trà Cú) đến cơ quan công an trình báo về việc Trần Văn Tìu cho vay lãi nặng. Cụ thể, từ tháng 6.2023 đến nay, bà N. nhiều lần vay tiền của Tìu, với số tiền từ 10 - 70 triệu đồng, lãi suất 300%/năm, mỗi ngày đóng lãi 900.000 đồng.

Theo đó, bà N. đã đóng cho Tìu với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, Tìu thu lãi vượt mức so với quy định khoảng 100 triệu đồng. Với những thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an H.Trà Cú tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tìu.

Công an khám xét nơi ở của Trần Văn Tìu NAM LONG

Tối cùng ngày, Công an H.Trà Cú phối hợp Công an H.Tiểu Cần, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh khám xét phòng ở của Tìu tại ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, H.Tiểu Cần, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Qua làm việc bước đầu, Tìu đã thừa nhận hành vi phạm tội.