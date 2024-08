Tạm giữ người đàn ông đập kính ô tô, bắt tài xế quỳ xin lỗi

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày (11.8), camera của nhà dân trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) ghi lại vụ việc người đàn ông đi trên ô tô 4 chỗ đã chặn xe 7 chỗ chạy cùng chiều, rồi lấy khúc xương khô bên đường đập vỡ kính, đe dọa tài xế.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, xác định người đàn ông dùng khúc xương khô đe dọa tài xế là ông Trần Tấn Phong (46 tuổi, ngụ P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).





Qua xác minh ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Phong chạy xe 4 chỗ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Khi chuẩn bị rẽ vào đường Lê Chí Dân (P.Hiệp An), xe của ông Phong chạy phía sau xe 7 chỗ do anh S. điều khiển. Do anh S. điều lái 7 chỗ chạy vận tốc hơi chậm nên ông Phong cho rằng anh S. cản trở xe của mình rẽ vào đường Lê Chí Dân.





Lúc này, ông Phong vượt xe lên rồi chặn đầu xe 7 chỗ, buộc anh S. phải cho xe chạy lên vỉa hè.

Sau đó, ông Phong cho xe ép sát xe 7 chỗ, rồi xuống xe chửi bới anh S. và lấy 1 khúc xương khô trên vỉa hè đập vỡ kính xe anh S. Mặc dù anh S. van xin và nhiều người can ngăn nhưng ông Phong vẫn cầm khúc xương đe dọa buộc anh S. phải quỳ xin lỗi.

Lúc anh S. chưa quỳ, ông Phong nắm tóc, đe dọa.

Trước sự đe dọa của ông Phong, buộc anh S. phải quỳ xin lỗi.

Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội và công an đã vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập ông Phong đến trụ sở để làm rõ.

Công an TP.Thủ Dầu Một đã tạm giữ ông Trần Tấn Phong để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng; cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác.