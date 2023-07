Tạm giữ người phụ nữ chở tê tê từ Đồng Nai qua Bình Phước

Ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển, mua bán tê tê quý hiếm.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 24.7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Thiện (TP.Đồng Xoài) đã dừng xe máy BS 95FA - 1902 do Nguyễn Thị Hà điều khiển để kiểm tra hành chính khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe của Hà đang chở một cá thể tê tê còn sống, cân nặng 7,7 kg. Đây là động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (nhóm IB), cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hà khai nhận chiều ngày 23.7, trong lúc đi làm rẫy đã bắt được cá thể tê tê này và đem về nhà. Sáng ngày 24.7, Hà mang theo tê tê để tìm người mua thì bị lực lượng Công an TP.Đồng Xoài phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, trưa 20.7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài) cũng đã phát hiện Bùi Công Thành (41 tuổi, ngụ H.Bù Đăng) chở theo một cá thể tê tê nặng 6,8 kg. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận vào sáng 20.7, trên đường đi đến xã Tân Lợi, H.Đồng Phú (Bình Phước) đã mua lại tê tê của một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) giá 3,9 triệu đồng, với mục đích bán lại kiếm lời. Khi đang trên đường chở tê tê đi tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang.