Tạm giữ thanh niên tóc vàng đánh người sau va chạm giao thông tại Hải Phòng

Ngày 8.3, trên mạng xã hội Facebook tại TP.Hải Phòng xôn xao đoạn clip lan truyền về việc nam thanh niên tóc vàng đánh người sau va chạm giao thông trên đường phố.



Nam thanh niên tóc vàng gây rối trật tự công cộng ẢNH: N.T

Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu (Q.Kiến An, P.Ngọc Sơn, Hải Phòng).

Đáng chú ý, trong đoạn clip cho thấy nam thanh niên điều khiển xe ô tô 5 chỗ màu ghi, biển số 20A-007.05 bất ngờ vượt lên chặn đầu xe ô tô 5 chỗ màu trắng biển số 15K-360.92. Sau đó, nam thanh niên tóc vàng hoe từ xe chặn đầu liên tục tấn công người điều khiển xe ô tô màu trắng.

Lực lượng công an tạm giữ nam thanh niên tóc vàng sau vụ đánh người từ va chạm giao thông ẢNH: N.T

Đã vậy, nam thanh niên tóc vàng còn dùng tuýp sắt đập vào cửa kính ô tô đối phương, bất chấp lời can ngăn của người đi đường. Vụ việc chỉ dừng lại sau khi một số người dân khống chế nam thanh niên tóc vàng và bàn giao cho công an xử lý. Vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội, nhất là việc nam thanh niên tóc vàng còn tấn công cả một phụ nữ vào can ngăn.

Chiều 8.3, đại diện Công an P.Ngọc Sơn cho biết, nam thanh niên tóc vàng đã bị tạm giữ để điều tra theo quy định của pháp luật liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, liên tục xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng sau va chạm giao thông tại các tỉnh, thành. Nhiều đối tượng có hành vi gây rối sau đó đã bị khởi tố hình sự.