Cà Mau: Ngư dân lãnh án tù vì dùng dao tấn công thuyền trưởng

Ngày 25.2, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Lâm Văn Hậu (55 tuổi, ở Tân Phong, TT.Giá Rai, Bạc Liêu) 7 năm tù về tội giết người.

ẢNH: G.B

Theo cáo trạng, ngày 5.2.2024, tàu cá TG-93247-TS do Nguyễn Văn Quan (54 tuổi, ở xã An Hòa Tây, H.Ba Tri, Bến Tre) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân rời cửa biển Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) hành nghề kéo lưới. Trong quá trình làm việc, do Hậu làm việc chậm chạp hơn các ngư dân khác nên thường xuyên bị ông Quan la mắng, thậm chí đánh đập.

Tối 26.5.2024, khi tàu neo đậu tại vùng biển Cà Mau để bán cá, Hậu cùng một số ngư dân uống bia rồi lên võng trong cabin nằm nghỉ. Nhớ lại những lần bị sỉ nhục và hành hung trước đó, Hậu nảy sinh ý định sát hại thuyền trưởng. Hậu cầm dao đi đến nơi ông Quan đang nằm võng, rồi bất ngờ cắt một nhát vào vùng cổ. Ông Quan dùng tay chống cự, van xin tha mạng nhưng Hậu vẫn lớn tiếng đe dọa giết nạn nhân.

Lúc này, thuyền trưởng Quan vùng dậy, thoát chạy vào cabin và tri hô các ngư dân khác can thiệp. Sau đó, ông Quan gọi điện trình báo lực lượng cảnh sát biển và Hậu bị bắt giữ. Kết quả ông Quan bị thương tật 4%.

HĐXX nhận định hành vi của Hậu đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác, cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét đến việc bị cáo nhiều lần bị nạn nhân đánh chửi trước đó, nhận thức pháp luật hạn chế, tòa đã cân nhắc mức hình phạt phù hợp.

Tại tòa, Hậu thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ hối hận. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Hậu 7 năm tù.