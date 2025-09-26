Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tâm huyết của Hoàng Vũ dành cho 'Mic vàng sinh viên'

Thạch Anh
Thạch Anh
26/09/2025 06:23 GMT+7

Cuộc thi Mic vàng sinh viên 2025 vừa khởi động hành trình tìm kiếm, phát triển những người dẫn chương trình thế hệ mới trong cộng đồng sinh viên – học sinh tại TP.HCM.

Chương trình khởi động Mic vàng sinh viên 2025 có sự tham gia của MC Quỳnh Trâm, MC Bảo Anh, MC Long Hoàng… cùng dàn quán quân của Én sinh viên như Kiwi Kim Quý, Hải Linh, Bích Trăm và Hải Đăng.

Tâm huyết của Hoàng Vũ dành cho 'Mic vàng sinh viên'- Ảnh 1.

MC Hoàng Vũ hào hứng hội ngộ cùng dàn quán quân Én sinh viên tại sự kiện công bố cuộc thi

Ảnh: BTC

Tâm huyết với dự án lần này, MC Hoàng Vũ chia sẻ: "Thành công lớn nhất của một cuộc thi không chỉ tìm ra quán quân xứng đáng mà còn là hành trình chứng kiến từng thí sinh dạn dĩ, trưởng thành, dám bước lên sân khấu và cất lên tiếng nói trình bày quan điểm của mình. Cũng từ bệ phóng này, nhiều MC trẻ đã vững vàng kỹ năng, tự tin bước vào nghề dẫn, chạm đến những cột mốc cao hơn".

Trong vai trò người đồng hành, hỗ trợ các thí sinh, MC Bích Trăm bày tỏ niềm hào hứng trước những điểm mới mẻ, kịch tính của cuộc thi. Cô cho rằng đây là cơ hội để học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM được va chạm, hoàn thiện kỹ năng. "Tôi nghĩ không nhất thiết làm MC mới có thể tranh tài mà chỉ cần các bạn yêu thích, mong muốn bản thân tự tin hơn", nữ MC chia sẻ.

Mic vàng sinh viên 2025 đang bước vào giai đoạn nhận hồ sơ trước khi diễn ra vòng loại ngày 12.10. Các ứng viên tiềm năng sẽ tranh tài ở vòng bán kết 1 (19.10) và bán kết 2 (26.10) để tìm ra top 18 chung cuộc tham gia vòng ghi hình. Chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức ngày 31.11.

Tin liên quan

Chàng sinh viên lặng lẽ 'gieo mầm' tử tế giữa lòng Cần Thơ

Chàng sinh viên lặng lẽ 'gieo mầm' tử tế giữa lòng Cần Thơ

"Nếu mỗi người trẻ đều giữ cho mình một ngọn lửa nhỏ của lòng tốt, của sự tử tế thì xã hội này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn".

Khám phá thêm chủ đề

Mic vàng sinh viên Hoàng Vũ MC Hoàng Vũ Bích Trăm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận