Tâm huyết của Hoàng Vũ dành cho 'Mic vàng sinh viên'

Chương trình khởi động Mic vàng sinh viên 2025 có sự tham gia của MC Quỳnh Trâm, MC Bảo Anh, MC Long Hoàng… cùng dàn quán quân của Én sinh viên như Kiwi Kim Quý, Hải Linh, Bích Trăm và Hải Đăng.

MC Hoàng Vũ hào hứng hội ngộ cùng dàn quán quân Én sinh viên tại sự kiện công bố cuộc thi Ảnh: BTC

Tâm huyết với dự án lần này, MC Hoàng Vũ chia sẻ: "Thành công lớn nhất của một cuộc thi không chỉ tìm ra quán quân xứng đáng mà còn là hành trình chứng kiến từng thí sinh dạn dĩ, trưởng thành, dám bước lên sân khấu và cất lên tiếng nói trình bày quan điểm của mình. Cũng từ bệ phóng này, nhiều MC trẻ đã vững vàng kỹ năng, tự tin bước vào nghề dẫn, chạm đến những cột mốc cao hơn".

Trong vai trò người đồng hành, hỗ trợ các thí sinh, MC Bích Trăm bày tỏ niềm hào hứng trước những điểm mới mẻ, kịch tính của cuộc thi. Cô cho rằng đây là cơ hội để học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM được va chạm, hoàn thiện kỹ năng. "Tôi nghĩ không nhất thiết làm MC mới có thể tranh tài mà chỉ cần các bạn yêu thích, mong muốn bản thân tự tin hơn", nữ MC chia sẻ.

Mic vàng sinh viên 2025 đang bước vào giai đoạn nhận hồ sơ trước khi diễn ra vòng loại ngày 12.10. Các ứng viên tiềm năng sẽ tranh tài ở vòng bán kết 1 (19.10) và bán kết 2 (26.10) để tìm ra top 18 chung cuộc tham gia vòng ghi hình. Chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức ngày 31.11.