Tắm kiểu này trong mùa đông dễ bị đột quỵ

Tắm nước lạnh có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Từ tăng cường lưu thông máu đến giảm đau, giảm căng thẳng và mệt mỏi.



Tuy nhiên, tắm nước lạnh vào mùa đông có thể gây đột quỵ não hoặc đau tim chết người, theo tờ Times Now News.

Theo các bác sĩ, tắm nước lạnh trong thời tiết lạnh có thể gây đột quỵ Shutterstock

Trong mùa lạnh, máu đặc hơn và các mạch máu tạm thời bị thu hẹp, làm tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Tắm nước lạnh làm giảm nhiệt độ trung tâm và tăng sức cản mạch máu ngoại biên, càng làm tăng huyết áp hơn. Điều này càng làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu và dẫn đến đột quỵ não.

Tiến sĩ Vikas Gupta, làm việc tại Bệnh viện Kailash Deepak, Delhi (Ấn Độ), cho biết: Trong mùa đông, tỷ lệ đột quỵ não gia tăng đáng kể, theo tờ Hindustan Times.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ đau tim, đột quỵ cao hơn 31 - 33% vào mùa đông và cứ nhiệt độ giảm 1 độ C thì tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 0,49%, theo Times Now News.

Những ai dễ gặp nguy hiểm nếu tắm nước lạnh vào mùa đông?

Các chuyên gia cho biết tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể gây nguy hiểm cho những người đang gặp vấn đề về sức khỏe, nhất là người mắc bệnh tim.

Người cao tuổi, những người có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh mạch máu ngoại biên, tiền sử đột quỵ não hoặc mắc bệnh tim có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn sau khi tắm nước lạnh trong mùa đông, theo Hindustan Times.



Ngay cả những người trẻ khỏe vẫn có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là người béo phì hoặc nghiện thuốc lá nặng.

Trong mùa đông, bạn nên tắm bằng nước ấm Shutterstock

Cách giảm cơn đau tim hoặc đột quỵ trong mùa lạnh

Có một số cách bạn có thể làm để giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ trong mùa đông, bao gồm: