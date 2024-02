Tấm lòng của ni sư Tâm Nguyệt với bà con nghèo ở Bình Thuận

Đoàn từ thiện của ni sư Tâm Nguyệt đã trao 200 phần quà, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà (gồm mì gói, dầu ăn, sữa và bột canh) cho 200 hộ nghèo của thôn An Hòa.



Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt trao quà cho người dân thôn An Hòa QUẾ HÀ

Thôn An Hòa của xã Bình An (còn gọi là thôn C1) có đến 90% hộ dân là đồng bào người dân tộc Nùng, Tày sinh sống bằng nghề nương rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Nhận quà của ni sư, ông Vòng A Pẩu, 70 tuổi, vui mừng cảm ơn tấm lòng của nhà chùa và ni sư Tâm Nguyệt đã không quản ngại xa xôi, đem những phần quà quý giá đến với bà con trong thôn. Một cụ già khác đã ngót 80 tuổi không biết nói gì, cứ nắm tay sư cô xúc động, cảm ơn.

Sau khi phát quà ở Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn An Hòa cho 200 hộ dân, ni sư Tâm Nguyệt và đoàn từ thiện của chùa Phổ Hiền đã đến phân hiệu của Trường tiểu học Bình An (nằm ở thôn An Hòa) để trao 80 phần quà nữa cho các em học sinh tiểu học và 6 thầy cô giáo đang dạy học tại đây. Quà gồm bánh kẹo, sữa, trái cây và một ít tiền mặt. Đoàn từ thiện sau đó đến phân hiệu Trường mầm non thôn An Hòa để trao quà (bánh kẹo, trái cây, gấu nhồi bông và một số tiền) cho 2 cô giáo và các cháu từ 3 - 5 tuổi ở đây.

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt trao quà cho các em học sinh tại phân hiệu của Trường tiểu học Bình An QUẾ HÀ

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt cho biết các phật tử của chùa đã khảo sát trước và thấy nơi đây bà con người dân tộc còn gặp khó khăn hơn các thôn khác của xã, nên ni sư đã chọn thôn An Hòa để trao quà. "Dù món quà không lớn nhưng đây là tấm lòng của nhà chùa với bà con nghèo", ni sư Tâm Nguyệt nói.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy xã Bình An, bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của nhà chùa và cá nhân ni sư Tâm Nguyệt, đã trao những phần quà ý nghĩa cho bà con ở thôn An Hòa. "Mong rằng ni sư Tâm Nguyệt còn quay trở lại với bà con của xã Bình An trong một thời điểm khác", ông Phương nói.