Tâm nguyện dang dở của NSƯT Kiều Hưng

Như Thanh Niên thông tin, NSƯT Kiều Hưng qua đời tại Đức, sau thời gian ngắn nhập viện. Trên trang cá nhân, anh Kiều Hải - con trai nam nghệ sĩ bộc bạch: “Nghệ sĩ Kiều Hưng – giọng ca vàng huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam, người hát Tình ca đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, người nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân đã vĩnh viễn ra đi tại Đức, hưởng thọ 88 tuổi”.

Gia đình thực hiện tâm nguyện của NSƯT Kiều Hưng

Trao đổi thêm với chúng tôi, anh Kiều Hải cho biết tâm nguyện lớn nhất của NSƯT Kiều Hưng trước khi mất là được trở về quê hương - nơi ông đã sinh ra, trưởng thành và hát suốt cuộc đời mình. “Gia đình dự định đưa tro cốt của ông về Việt Nam để an táng, như một cách để nam nghệ sĩ được 'trở về trong lòng Tổ quốc' – nơi tiếng hát của ông từng vang lên và vẫn còn mãi trong tim nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam”, anh Kiều Hải bày tỏ.

Sự ra đi của NSƯT Kiều Hưng khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc nuối Ảnh: FBNV

NSƯT Kiều Hưng được khán giả yêu mến qua loạt ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Tình ca… Ông được gọi là “giọng ca vàng” của dòng nhạc cách mạng trữ tình. Năm 1995, gia đình NSƯT Kiều Hưng sang Đức định cư. Tại xứ người, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài tham gia các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, phục vụ bà con người Việt xa xứ.

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Trần Bình cho biết trong quãng thời gian NSƯT Kiều Hưng sinh sống ở Đức, cả hai từng có dịp gặp gỡ. Trò chuyện cùng nhau, giọng ca Rặng trâm bầu xúc động khi bày tỏ nỗi nhớ Việt Nam, đặc biệt là những buổi biểu diễn phục vụ khán giả. Khi đó, NSƯT Kiều Hưng khẳng định sẽ tìm mọi cách để về lại quê hương.

“Mấy năm sau, anh về lại Việt Nam, lại ở căn nhà nhỏ ở Kim Liên và đi hát. Thật buồn, thật hụt hẫng khi một nghệ sĩ với những đóng góp thật nhiều cho nghệ thuật của Việt Nam, một con người sống hết sức khiêm nhường, chân thành, dễ thương đã rời bỏ chúng ta”, NSND Trần Bình bùi ngùi.

NSND Thái Bảo chia sẻ ảnh chụp cùng NSƯT Kiều Hưng Ảnh: FBNV

Nhiều đồng nghiệp cũng bày tỏ niềm tiếc thương khi tiễn đưa giọng ca sinh năm 1937. Đối với NSND Thái Bảo, NSƯT Kiều Hưng là giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam, một nghệ sĩ giàu có nhất về những ca khúc như một kho tàng lưu giữ mấy chục năm qua. Trong mắt đồng nghiệp, NSƯT Kiều Hưng sở hữu giọng hát mộc mạc, mềm mại, “mỗi lần cất lên là tan chảy và ấn tượng với nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ”.

NSND Thái Bảo kể năm bà 20 tuổi, được về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và có cơ hội đứng chung sân khấu với NSƯT Kiều Hưng, NSND Thanh Huyền, NSND Thu Hiền… Với bà, đó là điều mơ được ước thấy. “Thế rồi chú cháu mình cùng nhau đi biểu diễn khắp các tỉnh thành, trong và ngoài nước. Và những lần đi biểu diễn ấy chú đã giúp cháu luyện thanh, cách hát trong từng ca khúc”, NSND Thái Bảo nhớ lại.

Với đàn em, NSƯT Kiều Hưng không chỉ sở hữu giọng hát ấn tượng mà còn gần gũi, điềm đạm và duyên dáng. “Đó là những chuyến đi biểu diễn xa xôi vất vả, và sau đêm diễn chú lại hài hước kể chuyện cười thật vui biết bao. Chú ơi, kể về chú chắc không giấy mực nào viết đủ. Lần cuối cùng năm 2014 chú về nước biểu diễn cùng chúng cháu. Từ ngày đó chú bị bệnh, cháu chưa kịp gặp lại chú thì chú đã rời xa cõi tạm về nơi cõi vĩnh hằng yên nghỉ. Chú ra đi nhưng những ca khúc để đời của chú vẫn vang mãi qua nhiều thế hệ. Cháu mãi biết ơn và thương nhớ chú rất nhiều”, NSND Thái Bảo bộc bạch.