Vĩnh biệt ‘giọng ca vàng’ - NSƯT Kiều Hưng

NSƯT Kiều Hưng tên thật Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông là một trong những giọng ca tiêu biểu, được mệnh danh là “giọng ca vàng” của dòng nhạc cách mạng - trữ tình. Tên tuổi của NSƯT Kiều Hưng gắn liền với loạt ca khúc như Tình ca, Đường lên Tây Bắc, Bài ca trên núi, Bài ca Hà Nội… Dù sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt, nam nghệ sĩ vẫn ghi điểm bởi cách hát giàu tình cảm, tạo cảm xúc cho người nghe.

Sau này, NSƯT Kiều Hưng cùng gia đình sang định cư tại Đức. Dù vậy, ông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều đàn em trong hành trình theo đuổi lĩnh vực ca hát. Vì vậy, sự ra đi của nam nghệ sĩ để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả lẫn đồng nghiệp.

Đồng nghiệp nhắc về NSƯT Kiều Hưng

NSƯT Kiều Hưng trong chương trình Giai điệu tự hào năm 2014 Ảnh: TL

NSND Tấn Minh bàng hoàng khi hay tin về sự ra đi của NSƯT Kiều Hưng. Ông trải lòng: “Sẽ nhớ mãi giọng hát thính phòng dân gian hàng đầu, bay, mềm, ngọt... không lẫn vào đâu được”.

Theo NSND Tấn Minh, NSƯT Kiều Hưng học thính phòng ở nước ngoài nhưng khi hát tiếng Việt, giọng ông rất mượt. “Đây là giọng hát mà các thế hệ sau khi nhìn vào sẽ được học hỏi, lĩnh hội rất nhiều. Thế hệ sau, tôi thấy ca sĩ Trọng Tấn là có nhiều nét tương đồng hơn cả, khi bài tủ nổi tiếng nhất của Trọng Tấn cũng chính là ca khúc gắn liền với tên tuổi của NSUT Kiều Hưng - Tiếng đàn bầu. Mỗi khi nghe Trọng Tấn hát bài này, tôi lại như được "gặp lại" giọng ca vang bóng một thời Kiều Hưng”, NSND Tấn Minh bày tỏ.

Ca sĩ Trọng Tấn có duyên được gặp gỡ và hòa giọng cùng NSƯT Kiều Hưng trong liveshow năm 2014. Nhắc về cột mốc này, nam ca sĩ kể lần đó, khi ê kíp làm chương trình đã lên xong kịch bản. Song cách hôm diễn 1 tuần, nghe tin NSƯT Kiều Hưng về Việt Nam, anh đã liên hệ và ngỏ ý bậc tiền bối đồng hành trong vai trò khách mời đặc biệt của chương trình. Hai chú cháu lần đầu gặp cũng là lần đầu song ca cùng nhau.

“Tối hôm đó, khi chú xuất hiện, cả khán phòng ngạc nhiên xen lẫn xúc động trước 2 giọng ca Tiếng đàn bầu thuộc 2 thế hệ. Ngoài ra, Bài ca trên núi trong phim Vợ chồng A Phủ được chú Kiều Hưng thể hiện đầu tiên, sau này lại gắn bó với tôi. Và tại liveshow của Trọng Tấn, hai chú cháu đã lần đầu tiên song ca rất ăn ý ca khúc kinh điển này. Đó là những gạch nối thế hệ thực sự truyền cảm hứng rất mạnh mẽ trong tôi. Chú cũng khen ngợi và động viên tôi rất nhiều trong sự nghiệp ca hát”, ca sĩ Trọng Tấn kể lại.

Trọng Tấn tâm sự thêm bản thân đã nghe NSƯT Kiều Hưng hát từ khi còn nhỏ, trong đó nhiều ca khúc để lại ấn tượng đối với anh như Âm thanh ngày mới, Hát về cây lúa hôm nay, Bài ca trên núi, Tiếng đàn bầu, Rặng trâm bầu… Cách luyến láy tự nhiên và ngọt ngào của bậc tiền bối đã truyền cho Trọng Tấn ngọn lửa để hát thành công bài hát Tiếng đàn bầu. “Mỗi người một màu giọng nhưng khi tôi hát ca khúc này, mọi người lại nhớ tới chú. Có lẽ một lần nữa, bài hát được sống lại là minh chứng cho sự gắn kết và đồng cảm của hai chú cháu”, anh trải lòng.

NSƯT Kiều Hưng tập hát cùng Trọng Tấn trong liveshow 2014

Từng có những màn kết hợp với NSƯT Kiều Hưng, Trọng Tấn nói với anh, bậc tiền bối là tượng đài âm nhạc lớn trong những năm tháng đất nước còn gian khó. Dù NSƯT Kiều Hưng đã định cư ở Đức từ lâu nhưng di sản âm nhạc của ông để lại vẫn được các thế hệ yêu nhạc ghi nhớ và trân trọng. Trọng Tấn nói thêm về bậc tiền bối: “Biết rồi cũng sẽ có ngày này nhưng nghe tin chú Kiều Hưng mất, thật vô cùng thương cảm”.

NSND Trần Bình chia sẻ NSƯT Kiều Hưng là thế hệ đàn anh, từng có nhiều kỷ niệm khi cùng công tác ở Đoàn ca múa Nhân Dân Trung ương và đi diễn cùng nhau ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Với NSND Trần Bình, đàn anh là một nghệ sĩ đa tài nhưng khiêm nhường và chân thành với đàn em. “Nhiều buổi biểu diễn vùng sâu vùng xa, khi được bà con yêu cầu, anh sẵn sàng hát lại rất nhiều lần. Chúng tôi rất cảm phục và trân trọng anh”, NSND Trần Bình bộc bạch.

Một kỷ niệm khó quên đối với NSND Trần Bình là cuộc hội ngộ với đàn anh tại Đức. Thời điểm có chuyến công tác ở xứ người, nam nghệ sĩ quyết gặp đàn anh cho bằng được. Điều khiến NSND Trần Bình ấn tượng là khoảnh khắc giọng ca Tiếng đàn bầu chảy nước mắt khi nói về nỗi nhớ Việt Nam, nhớ những buổi biểu diễn phục vụ người dân. “Sau đó, anh mới nói với tôi: "Anh sẽ tìm mọi cách để về lại Việt Nam thôi...". Mấy năm sau, anh về lại Việt Nam, lại ở căn nhà nhỏ ở Kim Liên và đi hát. Thật buồn, thật hụt hẫng khi một nghệ sĩ với những đóng góp thật nhiều cho nghệ thuật của Việt Nam, một con người sống hết sức khiêm nhường, chân thành, dễ thương đã rời bỏ chúng ta”, NSND Trần Bình tâm sự.

