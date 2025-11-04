Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn qua đời ở tuổi 79 Ảnh: FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt cho biết Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn qua đời lúc 4 giờ 30 ngày 4.11. Khi nhận tin từ gia đình, anh vô cùng đau xót. Với đạo diễn Lê Nguyên Đạt, ông Hà Quang Văn vừa là thầy, vừa là người cha trong nghề của mình.

"Tôi là học trò của thầy đã 35 năm, từ khi thầy còn là giảng viên của khoa Kịch hát dân tộc (tiền thân là khoa Cải lương). Thầy dìu dắt, chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Lúc trước, khi còn là sinh viên, tôi chỉ muốn là người nghệ sĩ thôi, nhưng có lẽ thầy phát hiện ra tố chất nên động viên tôi đi học đạo diễn. Suốt chặng đường làm nghề của tôi, từng vở diễn, thầy luôn sát cánh bên tôi. Khi đi dạy, thầy cũng cho tôi đi theo làm trợ giảng, khi thầy dựng vở cũng cho tôi theo làm phó đạo diễn. Chính thầy là người cầm tay chỉ việc để tôi trưởng thành. Đến khi tôi làm vở diễn, thầy đều đi xem, nhận xét, góp ý để tôi hoàn thiện hơn. Sau này, dù không thường xuyên gặp nhưng thầy trò vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, nhắn tin. Hôm 6.9, tôi có ra mắt sách cũng như vở diễn Hồn thơ ngọc, thầy có đi dự và còn rất khỏe. Vậy mà hôm nay thầy đã rời xa...", anh xúc động chia sẻ.

Ông Hà Quang Văn cùng con trai (bìa trái) và đạo diễn Lê Nguyên Đạt trong dịp giỗ Tổ sân khấu ở Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM Ảnh: Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cung cấp

Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn - người thầy tận tâm

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết, ngoài là một nghệ sĩ của Đoàn cải lương Nam Bộ, ông Hà Quang Văn đã góp phần đào tạo nên nguồn nhân lực cho tương lai. Nhiều thế hệ nghệ sĩ như Tuyết Thu, Thùy Trang, Kiều Oanh, Lê Tứ, Thy Trang... đều là học trò của ông. Nam đạo diễn kể thêm: "Khi đã về hưu, thầy vẫn tận tâm với học trò, với các hoạt động nghề nghiệp, tham gia các hội thảo, tọa đàm cho đến các vở diễn, làm giám khảo các cuộc thi. Thầy cũng là người mở ra hướng hợp tác, giao lưu, đào tạo với quốc tế. Thầy đã đóng góp rất lớn cho công tác đào tạo và sự phát triển của sân khấu cải lương miền Nam. Thầy ra đi là một mất mát lớn đối với những thế hệ học trò từng được thầy dìu dắt cũng như với ngành nghệ thuật".

Ông Hà Quang Văn sinh năm 1946 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (mẹ là NSND Ái Liên, bố là tác giả sân khấu - điện ảnh Hà Quang Định, em gái là ca sĩ Ái Vân và Ái Xuân). Ngay từ nhỏ, ông được nuôi dưỡng và trưởng thành từ nôi nghệ thuật gia đình. Vì mê nghề nên ông đã theo học khoa Cải lương của Trường Ca kịch Dân tộc (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), sau đó được tuyển về Đoàn cải lương Nam Bộ khi chỉ mới 16 tuổi (năm 1962), thể hiện nhiều loại vở diễn khác nhau và gây tiếng vang.

Ông Hà Quang Văn (áo xanh) là người thầy tận tâm, được nhiều thế hệ học trò yêu quý Ảnh: FBNV

Năm 1985, sau khi kết thúc khóa học ở Liên Xô, ông bắt đầu công tác giảng dạy tại khoa Cải lương, Trường CĐ Nghệ thuật Sân khấu TP.HCM (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Năm 1977, ông giữ cương vị phó hiệu trưởng. Ở cương vị hiệu trưởng (năm 2000 - 2007), ông là người góp phần đặt nền móng cho chương trình đào tạo đại học đầu tiên về đạo diễn sân khấu tại phía nam. Ông còn là người có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật cải lương nước nhà.

Ông Hà Quang Văn từng dàn dựng hơn 100 vở diễn, trong đó có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Ký họa đồng bằng, Quay về kỷ niệm... Ông còn là người tạo ra các Câu lạc bộ Sân khấu, Sân khấu du lịch, Sân khấu cải lương. Năm 2006, ông Hà Quang Văn được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.