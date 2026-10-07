Tầm quan trọng của dinh dưỡng trong các giai đoạn phát triển của trẻ

Dinh dưỡng cân bằng và phù hợp với lứa tuổi hỗ trợ sự phát triển của trẻ

Khám phá các giai đoạn phát triển của trẻ

Sự phát triển của trẻ nhỏ trải qua nhiều mốc quan trọng. Mỗi chặng đường phản ánh sự thay đổi khác nhau về mặt sinh lý, tính cách và khả năng vận động, dẫn đến những yêu cầu riêng biệt về cách chăm sóc cũng như chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Trẻ 0 - 12 tháng tuổi

Năm đầu đời là thời kỳ tốc độ tăng trưởng diễn ra nhanh nhất nhưng hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non nớt. Trẻ từng bước đạt được các cột mốc vận động như lật, ngồi, bò và bắt đầu khám phá thế giới qua giác quan. Ở giai đoạn này, sữa mẹ là nguồn "dinh dưỡng vàng", cung cấp các kháng thể tự nhiên và dưỡng chất dễ hấp thu. Khi trẻ đạt 6 tháng tuổi, cần tập cho trẻ ăn dặm để hệ tiêu hóa thích nghi dần với các dạng thức ăn thô.

Trẻ 1 - 3 tuổi

Bước qua cột mốc 1 tuổi, trẻ bắt đầu có những bước đi đầu đời và ngày càng trở nên năng động hơn với các hoạt động chạy nhảy, vui chơi, khám phá thế giới xung quanh. Đây là giai đoạn trẻ cần nguồn năng lượng và dưỡng chất phù hợp để đáp ứng nhu cầu vận động, học hỏi và phát triển mỗi ngày. Bên cạnh dinh dưỡng cân bằng, chăm sóc hệ tiêu hóa cũng đóng vai trò quan trọng, bởi 70% tế bào miễn dịch tập trung ở đường ruột.

Trong các giai đoạn phát triển của trẻ, trẻ 1 - 3 tuổi có hệ tiêu hóa còn non nớt nên cần được chăm sóc đúng cách

Trẻ 3 - 5 tuổi

Thời kỳ 3 - 5 tuổi đánh dấu hoàn thiện về khả năng giao tiếp, tư duy logic và kỹ năng xã hội. Trẻ chủ động tham gia các hoạt động học hỏi, sáng tạo và tương tác với bạn bè, đồng thời ngày càng tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin, trong đó có các thiết bị điện tử. Lúc này, bên cạnh nền tảng dinh dưỡng cân bằng, nhu cầu bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho não bộ và thị giác như tiền tố DHA hay Lutein sẽ giúp tối ưu hóa khả năng tiếp thu thông tin và bảo vệ mắt.

Trẻ 3 - 5 tuổi thường tiếp xúc với nhiều thiết bị điện tử nên cần được bổ sung các dưỡng chất bảo vệ đôi mắt của con

Sự khác biệt về dinh dưỡng theo từng giai đoạn và giải pháp hỗ trợ

Nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ hoặc sữa công thức là nguồn dinh dưỡng chính. Từ khoảng 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu ăn dặm kết hợp bú sữa. Thực đơn được xây dựng phù hợp với khả năng ăn uống của trẻ và dần tăng độ thô theo thời gian. Các bữa chính và bữa phụ cho bé 6 tháng cần đảm bảo cân bằng 4 nhóm dưỡng chất: chất béo (dầu, bơ, cá béo…), chất đường bột (gạo, khoai, yến mạch…), chất đạm (thịt, cá, trứng…) và vitamin - khoáng chất (rau xanh, trái cây…).

Đồng hành cùng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn, Glico ICREO - thương hiệu sữa thuộc Ezaki Glico, Tập đoàn thực phẩm Nhật Bản với hơn 100 năm phát triển và mạng lưới tại hơn 30 quốc gia - theo đuổi triết lý chăm sóc dinh dưỡng cân bằng, lấy cảm hứng từ phương pháp "Da kề da" (Kangaroo Care). Triết lý này được thể hiện qua các giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt, góp phần giúp trẻ em bụng khỏe từ ngày đầu tiên.

Điển hình như với sản phẩm dành cho trẻ dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên - Thực phẩm bổ sung ICREO Learning Milk (sữa Glico ICREO số 3) bổ sung thêm Lutein - dưỡng chất chống oxy hóa có trong các loại rau củ tự nhiên, bao gồm các loại rau có màu xanh lá như rau chân vịt, bông cải xanh, đậu Hà Lan,... hỗ trợ bảo vệ mắt của trẻ khỏi ánh sáng xanh

ICREO Learning Milk còn chứa tiền tố DHA (Pre-DHA) tự nhiên từ dầu tía tô xanh Nhật Bản hỗ trợ trẻ phát triển trí não. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa 5 loại Nucleotides và chất xơ GOS hỗ trợ hệ tiêu hóa và quá trình hấp thu dưỡng chất, góp phần tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Hàm lượng đường lactose trong ICREO Learning Milk cũng được tinh chỉnh ở mức hợp lý, tạo ra hương vị quen thuộc như nguồn dinh dưỡng vàng tự nhiên.

ICREO Learning Milk có hương vị thanh nhạt, hỗ trợ bé dễ dàng làm quen và có thể cùng lúc tiếp nhận nguồn dinh dưỡng tự nhiên ban đầu

Thấu hiểu nhu cầu của con theo từng độ tuổi và kết hợp với các giải pháp dinh dưỡng khoa học sẽ giúp cha mẹ xây dựng nền tảng hỗ trợ trẻ phát triển tốt về thể chất và trí tuệ. Đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình ấy, các sản phẩm Glico ICREO - thương hiệu dinh dưỡng trẻ em đến từ Nhật Bản, được các mẹ Nhật tin dùng suốt 6 năm liền - hiện đã có mặt tại hệ thống chuỗi nhà thuốc lớn bậc nhất Việt Nam FPT Long Châu, mang đến một lựa chọn dinh dưỡng chất lượng cho trẻ em Việt Nam.