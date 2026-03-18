Tầm quan trọng của nút reset trên một số ổ cắm điện

Kiến Văn
18/03/2026 07:17 GMT+7

Ổ cắm điện và thiết bị chống sét lan truyền thường có thiết kế đơn giản, với ít nút bấm như nút nguồn hoặc công tắc, cùng nhiều cổng và ổ cắm khác nhau.

Chức năng bảo vệ của các ổ cắm điện là phát hiện các xung điện áp đột ngột và chuyển hướng lượng điện dư thừa qua dây nối đất, thay vì để chúng truyền trực tiếp đến các thiết bị điện tử được cắm vào. Đây là thiết kế giúp ngăn chặn sự ảnh hưởng của sự tăng đột biến điện áp đến các thiết bị.

Nút reset giúp người dùng đặt lại cầu dao tích hợp và khôi phục nguồn điện cho ổ cắm

Khi xảy ra sự cố, cầu dao bên trong bộ phận bảo vệ sẽ tự động ngắt nguồn điện, tương tự như cầu dao chính trong nhà. Sau đó người dùng phải bật lại công tắc nguồn để ổ cắm điện hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đôi khi việc bật lại công tắc nguồn không đủ để khôi phục nguồn điện. Lúc này, nút reset có trên ổ cắm điện sẽ phát huy tác dụng, cho phép người dùng đặt lại cầu dao tích hợp và khôi phục nguồn điện cho thiết bị.

Lý do không phải mọi ổ cắm điện đều có nút reset

Một điểm thú vị là không phải tất cả ổ cắm điện và thiết bị chống sét lan truyền đều có nút reset. Một số được thiết kế để hoạt động thụ động và chỉ sử dụng một lần. Khi chúng bảo vệ thành công khỏi một sự tăng điện áp lớn, người dùng sẽ phải thay thế chúng vì một số bộ phận bên trong có thể đã bị hư hỏng. Đặc biệt, thiết bị chống sét lan truyền thường có giới hạn về khả năng bảo vệ.

Thông thường, các thiết bị chống sét lan truyền công suất lớn và đắt tiền hơn sẽ có nút reset, trong khi các loại rẻ tiền thường được thiết kế để hỏng vĩnh viễn nhằm bảo vệ các thiết bị điện tử kết nối với chúng sau khi phải đối diện một sự gia tăng điện áp.

Cuối cùng, người dùng được khuyến cáo nên tránh cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ cắm để không làm giảm hiệu quả hoạt động.

