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    Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ có gì khiến game thủ mong đợi?

    Tuấn Anh
    Tuấn Anh

    Thông tin Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ sắp được VNGGames phát hành tại Việt Nam cùng lúc với các khu vực trên thế giới những ngày qua đã khiến cộng đồng không ngừng xôn xao. Đây là sản phẩm được xem là tập trung nhiều yếu tố hấp dẫn, độc đáo khiến game thủ ở khắp nơi muốn được tận tay trải nghiệm càng sớm càng tốt.

    Sở hữu bản quyền chính thức từ Koei Tecmo, kết hợp lối chơi SLG và SRPG cùng hệ thống chiến trường đa dạng, Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ đang trở thành cái tên đáng chú ý đối với cộng đồng yêu thích dòng game chiến thuật Tam Quốc. Không chỉ gợi nhớ những giá trị quen thuộc của thương hiệu Romance of the Three Kingdoms (ROTK), trò chơi còn mang đến nhiều thay đổi trong cách điều binh khiển tướng, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm mới khi ra mắt tại Việt Nam.

    Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ có gì khiến game thủ mong đợi đến ngày phát hành - Ảnh 1.

    Cơ chế combat đặc trưng của Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ, đưa các trận giao tranh vào hình thức dàn trận chiến thuật

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Cách chơi cờ chiến độc đáo đậm tính chiến thuật

    Hầu hết các game SLG vì muốn giảm tải khâu phát triển, tiết kiệm chi phí nên thường cắt bỏ phần chiến đấu và cho hoàn toàn tự động. Điều này giới hạn tính chiến thuật của phần chiến trận, người chơi chỉ còn dựa vào lực chiến của đội hình. Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ đã sử dụng khái niệm “Chiến Kỳ” vào phần so tài cao thấp khi pha trộn yếu tố SRPG vào cách chơi SLG tổng thể.

    Người chơi sẽ điều hành trận chiến như một bàn cờ chiến và điều quân theo lượt với kỹ năng dàn trận. Yếu tố địa hình cũng góp phần quan trọng khi dàn quân chống lại kẻ địch đồng thời cũng sẽ phối hợp cùng chiến pháp và các yếu tố chiến lược khác.

    Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ có gì khiến game thủ mong đợi đến ngày phát hành - Ảnh 2.
    Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ có gì khiến game thủ mong đợi đến ngày phát hành - Ảnh 3.
    Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ có gì khiến game thủ mong đợi đến ngày phát hành - Ảnh 4.

    Một số hình ảnh mới nhất của Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Hệ thống tướng và chiến pháp thiết kế theo cơ cấu thẻ bài

    Các tướng trong Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ sẽ được thiết kế theo dạng thẻ bài với các yếu tố chi phối sức mạnh quen thuộc với các fan của thể loại Card Battle Game. Không chỉ việc tăng sức mạnh và kỹ năng chiến đấu cho các tướng được sắp xếp dễ hiểu, dễ tiếp cận mà động lực để sưu tầm danh tướng cũng được tăng lên.

    Các thẻ bài sẽ được thiết kế theo phong cách gacha có banner giới hạn thay đổi luân phiên và phối hợp theo meta linh động. Người chơi sẽ dựa vào đặc tính của mỗi tướng để sáng tạo nhiều kiểu phối hợp đội hình tương tác chiến pháp, cho ra chiến thuật cá nhân hóa độc đáo. Sưu tập càng nhiều tướng thì không gian sáng tạo càng mở rộng.

    Cải tiến và đơn giản hóa SLG nhưng đa dạng về PvP

    Là một game chiến thuật, Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ vẫn ứng dụng phần SLG để điều hành chung cho đội quân của người chơi. Tuy nhiên phần này đã được cải tiến theo hướng đơn giản hóa giúp game thủ dễ dàng tiếp cận và điều chỉnh các hoạt động cho cơ nghiệp của mình.

    Giai đoạn tân thủ sẽ tập trung vào PvE nhiều hơn, cách xây dựng đội hình nhẹ nhàng, cộng hưởng sức mạnh giúp game thủ không phải tốn thêm tài nguyên khi điều chỉnh đội tướng. Người chơi cũng sẽ không cần phải thực hiện việc nối đất để mở rộng thế lực. Đặc biệt là chức năng ủy thác cho phép đăng ký tham gia các trận chiến lớn từ trước và chức năng tự động sẽ hỗ trợ, không bắt buộc phải đăng nhập game khi cuộc chiến diễn ra.

    Để ứng dụng hiệu quả hệ thống SLG mới này, Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ cũng tung ra hàng loạt hoạt động PvP vô cùng phong phú kết hợp cơ cấu mùa giải cung cấp nhiều cơ hội “chan” nhau cho game thủ. Từ 1v1, 3v3, 50v50 đến Quốc Chiến / Đồng minh chiến. Mỗi thể loại là một thử thách chiến thuật cho nội lực điều hành SLG và khả năng xây dựng đội hình, thực hiện Chiến Kỳ trong trận.

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