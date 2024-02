Tân binh gây sốc cho nhà vô địch

Đương kim vô địch ĐH Huế dù được đánh giá cao hơn nhưng đã gặp không ít khó khăn trước đội tân binh ĐH Y Dược Huế. Việc thiếu "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hợp (cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết giải lần I - 2023) đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội ĐH Huế.

Đội Trường ĐH Y Dược Huế (phải) đã gây không ít khó khăn cho đội ĐH Huế trong trận mở màn NHẬT THỊNH

Đội ĐH Huế nhập cuộc không thực sự ấn tượng nhưng đã vượt lên dẫn trước nhờ pha chớp thời cơ và dứt điểm tinh tế của tiền đạo Trần Duy Minh (vua phá lưới vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải lần I - 2023). Tuy nhiên, đội đương kim vô địch đã không bảo toàn được lợi thế khi để thủng lưới trước khi hiệp 1 khép lại. Trần Kỳ Đức Thái là người đã lập công, giúp đội tân binh gây bất ngờ khi chia điểm (hòa 1-1) với nhà vô địch.

Ở trận đấu còn lại của nhóm 1, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã thể hiện được bản lĩnh để có màn ra quân suôn sẻ. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thịnh đã đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) với tỷ số 2-0, nhờ các pha lập công của Nguyễn Tấn Tịnh và Nguyễn Văn Chiêu Hoàng.

Trong khi đó, ở khu vực miền Bắc, đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi đánh bại đội Trường ĐH Phương Đông với tỷ số 8-0.

Cuộc so tài với đội Trường ĐH Phương Đông là cơ hội để ứng viên nặng ký đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh khẳng định sức mạnh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Nguyễn Sơn đã tràn lên tấn công và sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 8, khi Đặng Anh Đức bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa. Dù vậy, trước sự kháng cự của đội Trường ĐH Phương Đông, đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến cuối hiệp 1, các học trò của HLV Nguyễn Sơn mới tìm được bàn nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền, khi Nguyễn Đình Anh Tài (17) dứt điểm rất hiểm, nâng tỷ số lên 2-0.

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh thắng với tỷ số đậm ĐỘC LẬP

Với quyết tâm đua hiệu số bàn thắng bại với đội Trường ĐH Thủy lợi (đội thắng 7-0 trước Trường ĐH Phương Đông trong ngày ra quân), đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã tràn lên tấn công ào ạt ngay đầu hiệp 2 và liên tiếp có 2 bàn thắng, lần lượt do công của Ngô Nhật Tiến (16) ở phút 42 và Chu Mạnh Hiếu (10) ở phút 45. Do thể lực đi xuống, đội Trường ĐH Phương Đông không thể chống trả, và tiếp tục để thủng lưới thêm 4 bàn nữa, lần lượt do công của Lê Quang Đạt (18, cú đúp), Phạm Hồng Sơn (22) và Lê Cưu Công Nhật Hào (20). Thắng đậm với tỷ số 8-0, đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh chiếm ngôi đầu nhóm 1 của đội Trường ĐH Thủy lợi. Hai đội sẽ quyết đấu ở lượt cuối cùng vào ngày 1.3.