Tân binh vừa nhập ngũ bị trả về, người mẹ ngỡ ngàng như lúc con trúng tuyển

"Ai cũng lo cho hắn vì sợ không theo được"

Những ngày qua, ở Hà Tĩnh có các luồng thông tin trái chiều liên quan đến việc anh Nguyễn Bá Thiết (25 tuổi, ngụ tại thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa nhập ngũ chưa lâu thì bị Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 (đóng tại H.Đô Lương, Nghệ An) trả về với lý do trình độ văn hóa không đạt.

Tân binh Nguyễn Bá Thiết bị trả về do sai lệch hồ sơ TÂN KỲ

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phan Thị Hòa (64 tuổi, mẹ của anh Thiết) cho biết sau khi nhập ngũ được 6 ngày thì con trai vừa bị đơn vị trả về nhà với lý do trình độ văn hóa không đạt vì mới chỉ học đến lớp 7.

Bà Hòa kể, vợ chồng bà sinh được 5 người con, Thiết là con út. Từ lúc mới sinh ra Thiết đã không được khỏe như người bình thường và lâu nay sức khỏe cũng không được đảm bảo, khôn ngoan như những người khác. Do hoàn cảnh gia đình nên Thiết chỉ học đến lớp 7 thì bỏ học.

"Trước tết thì nó được xã thông báo đi khám nghĩa vụ quân sự. Sau mấy lần đi khám thì được thông báo nó trúng tuyển và ngày 7.2 nó lên đường tòng quân. Kể từ khi nó trúng tuyển nghĩa vụ thì không chỉ riêng tôi mà người dân trong thôn cũng hết sức bất ngờ. Ai cũng nói cả xã này hết thanh niên hay sao mà lại cho thằng Thiết đi bộ đội", bà Hòa nói.

Theo bà Hòa, dù thấy "hết sức vô lý" nhưng vì chấp hành nên bà vẫn để con trai lên đường nhập ngũ. Bà cũng làm mâm cơm mời xóm làng nhưng "ai cũng lo cho hắn vì sợ không theo được".

"Sau khi nó bị đơn vị trả về, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đến xin lỗi tôi, mong gia đình thông cảm. Họ nói sau khi phúc tra, do Thiết mới chỉ học đến lớp 7 nên không đạt yêu cầu và thị lực không đảm bảo. Tôi có nói các anh đã làm gì mà thằng Thiết được đi bộ đội và giờ bị trả về. Họ nói là do thấy con trai tôi hăng hái, tinh thần tốt nên đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ cho nó. Họ cũng thừa nhận tự làm hồ sơ xác minh trình độ văn hóa và tự ký vào đơn tình nguyện", bà Hòa bức xúc.

Chỉ huy trưởng quân sự xã tự... làm đơn tình nguyện

Ông Nguyễn Cửu Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Đồng cho hay, đợt tuyển quân đầu năm 2023, địa phương đã gọi 24 thanh niên trong độ tuổi quy định khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trải qua các vòng khám sơ loại thì có 13 người đạt tiêu chuẩn về sức khoẻ, trình độ văn hóa để nhập ngũ, trong đó có Nguyễn Bá Thiết.

"Do Thiết 2 lần lên xã xin được đi bộ đội, tôi thấy cháu có tinh thần tốt, hăng hái nên đã tạo điều kiện theo nguyện vọng. Tôi đã tự làm đơn tình nguyện để đưa vào trong lý lịch hồ sơ quân sự cho cháu Thiết. Tôi cũng đến trường cấp 2 xin xác minh trình độ văn hóa cho cháu Thiết và được nhà trường xác nhận cháu học được vài tuần lớp 8 thì nghỉ. Sau khi khám ở xã và huyện thì Thiết đạt sức khỏe loại 3 nên đủ điều kiện", ông Long giải thích.

Ông Long thừa nhận: "Thực ra do thấy tinh thần cháu vui, mẹ cháu vui, rất hăng hái nên tôi mới làm tất cả hồ sơ cho để cho đẹp. Tôi khẳng định việc lấy cháu Thiết đi khám tuyển không phải vì lý do đi thay thế cho ai hoặc bất cứ vì lý do nào khác. Sau khi đơn vị của cháu phúc tra lại thì họ trả về vì lý do chỉ học đến lớp 7. Qua việc này, tôi tự nhận đã làm sai nguyên tắc và xin chịu kiểm điểm, kỷ luật. Hiện nay cơ quan công an cũng đang về xác minh việc này".

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Huyện ủy Đức Thọ cho hay, chính quyền huyện này đã giao ông Trần Hoài Đức, Chủ tịch UBND huyện cũng là Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến việc tân binh địa phương nhập ngũ chưa lâu thì bị đơn vị quân sự trả về.

"Quan điểm cấp nào sai đến đâu thì xử lý đến đó để chấn chỉnh nghiêm túc tất cả các khâu tuyển quân đi nhập ngũ, rút kinh nghiệm cho những đợt sau", lãnh đạo Huyện ủy thông tin.