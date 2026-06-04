Tấn công mạng có AI tăng 89%, mô hình bảo mật 3-2-1 nguy cơ thất thủ

Theo Báo cáo Mối đe dọa Toàn cầu 2026 của CrowdStrike, số lượng các cuộc tấn công mạng có sự hỗ trợ của AI (trí tuệ nhân tạo) đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 89% so với cùng kỳ năm trước. Công nghệ AI giờ đây giúp tin tặc tối ưu hóa hoàn toàn quy trình quét lỗ hổng và lập bản đồ tấn công tự động. Hệ quả là tốc độ đột nhập trung bình của tội phạm mạng đã giảm xuống chỉ còn 29 phút trong năm 2025, nhanh hơn 65% so với năm 2024.

Cá biệt, hệ thống đã ghi nhận những chiến dịch tấn công bằng AI thực hiện thành công chỉ trong 27 giây. Thực tế này đặt ra thách thức mới cho giới công nghệ, khi các giải pháp phòng vệ truyền thống không còn đủ nhanh để đối phó với tốc độ và sự tinh vi của những dòng mã độc thế hệ mới.

Điểm gãy của mô hình sao lưu truyền thống

Trước đây, quy tắc sao lưu dữ liệu 3-2-1 được coi là "tiêu chuẩn vàng" đối với mọi tổ chức để đảm bảo an toàn thông tin. Mô hình này yêu cầu doanh nghiệp duy trì ít nhất 3 bản sao dữ liệu (gồm 1 bản gốc và 2 bản sao lưu), lưu trữ trên 2 loại phương tiện khác nhau (như đám mây công cộng và hạ tầng tại chỗ), và có ít nhất 1 bản sao được lưu trữ ngoại vi (off-site) để phòng ngừa thảm họa tại chỗ.

Tại Computex 2026, vấn đề an toàn trước các cuộc tấn công mạng đang "nóng" không kém xu hướng AI Ảnh: Anh Quân

Tuy nhiên, tại triển lãm Computex 2026, các chuyên gia an ninh mạng nhận định mô hình 3-2-1 vẫn đáp ứng được nhu cầu dự phòng cơ bản nhưng đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trước làn sóng ransomware ứng dụng AI. Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam phân tích: "Các cuộc tấn công hiện nay không chỉ mã hóa dữ liệu chính, mà còn chủ đích nhắm thẳng vào cả hệ thống sao lưu. Nếu các bản sao lưu truyền thống vẫn kết nối trực tiếp với môi trường vận hành, mã độc AI có thể dễ dàng lây nhiễm chéo, tiến hành ghi đè, chỉnh sửa hoặc xóa sạch toàn bộ dữ liệu dự phòng chỉ trong tích tắc".

Khảo sát thực tế từ Synology cho thấy, có tới 55% doanh nghiệp tại khu vực Đông Á từng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mã độc tống tiền trong những năm gần đây. Lỗ hổng lớn nhất trong tư duy phòng chống mã độc của nhiều tổ chức hiện nay là xem việc hoàn thành sao lưu như điểm kết thúc, mà bỏ quên năng lực khôi phục. Nhiều hệ thống dự phòng nhưng chưa từng được kiểm tra định kỳ, thiếu cơ chế cô lập mạng... khiến doanh nghiệp bị động và mất khả năng đưa hệ thống trở lại quỹ đạo vận hành khi sự cố xảy ra.

Chiến lược 3-2-1-1-0 tăng "sức đề kháng" trước tấn công mạng

Để giải quyết sự đe dọa từ hành vi tấn công có dùng AI, xu hướng kiến trúc an ninh mạng hiện nay đang dịch chuyển sang mô hình nâng cấp 3-2-1-1-0 kết hợp cùng các giải pháp công nghệ chuyên dụng. So với quy tắc cũ, mô hình mới bổ sung hai biến số cốt lõi: con số "1" thứ hai đại diện cho việc thiết lập bản sao lưu bất biến (Immutable Backup) và số "0" cuối cùng mang ý nghĩa đảm bảo quy trình phục hồi hoàn toàn không xảy ra sai sót (Zero-error).

Trong mô hình mới, tính năng sao lưu bất biến sẽ đóng vai trò như chiếc khóa an toàn, ngăn chặn mọi hành vi ghi đè, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu từ bên ngoài, kể cả khi tin tặc chiếm được quyền quản trị cao nhất của hệ thống. Trong khi đó, con số 0 yêu cầu hệ thống phải sở hữu cơ chế tự động kiểm tra, chạy thử nghiệm bản khôi phục và áp dụng giải pháp cách ly nghiêm ngặt để chắc chắn dữ liệu sạch luôn sẵn sàng đưa vào vận hành.

Ông Henry Nguyễn chia sẻ về xu hướng bảo mật tăng cường trong bối cảnh AI bị lợi dụng cho mục đích gây tổn hại cho hệ thống CNTT Ảnh: Anh Quân

Nhằm hiện thực hóa tiêu chuẩn bảo mật khắt khe mới, các doanh nghiệp công nghệ đã phát triển các hệ sinh thái bảo vệ đa lớp, ví dụ việc phối hợp giữa hai dòng giải pháp ActiveProtect Appliances (APA) và dòng thiết bị PAS (Premium Availability Storage). Chia sẻ với Thanh Niên, ông Henry Nguyễn cho biết PAS tập trung vào việc bảo vệ đa lớp ở cấp độ mạng và phần cứng, cung cấp hiệu năng xử lý cao, độ trễ thấp trên kiến trúc all-NVMe để giải quyết áp lực "nghẽn cổ chai" khi doanh nghiệp vận hành các mô hình AI nội bộ (Private AI), vốn sản sinh ra khối lượng dữ liệu phi cấu trúc khổng lồ.

Ngược lại, hệ thống ActiveProtect Appliances lại đóng vai trò là "pháo đài" phục vụ cho chiến lược sao lưu và phục hồi toàn diện hơn, vận hành trên hệ điều hành riêng biệt và tách biệt khỏi môi trường sản xuất chính. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo của mã độc, bảo vệ tính toàn vẹn của các bản sao lưu, kể cả khi các lớp phòng thủ như tường lửa hay phần mềm diệt virus bị xuyên thủng.

Xu hướng kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và phần mềm thông minh không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản số cốt lõi trước làn sóng tấn công bằng AI, mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay, trong đó có Việt Nam. Giới chuyên gia khuyến nghị, trong giai đoạn 2026 - 2030, thay vì đầu tư rời rạc hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng đám mây công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy theo hướng "xây nền trước, mở rộng sau", thiết kế lại kiến trúc lưu trữ có năng lực tự khôi phục ngay từ đầu để đảm bảo tính sống còn cho hoạt động kinh doanh liên tục.