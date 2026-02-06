Tận dụng tính năng USB 'ẩn' giúp máy tính cũ chạy nhanh hơn

Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể khắc phục nguyên nhân gốc rễ, nhưng người dùng Windows có thể cải thiện hiệu suất máy tính một cách đơn giản bằng cách sử dụng tính năng ReadyBoost kết hợp với ổ flash USB.

ReadyBoost là tính năng hữu ích cho các hệ thống Windows cũ có RAM hạn chế ẢNH: TECNOBLOG

ReadyBoost là một tính năng tích hợp trong Windows, cho phép người dùng sử dụng flash USB làm bộ nhớ đệm cho các máy tính có RAM thấp và ổ cứng HDD. Bộ nhớ đệm này giúp lưu trữ các tệp thường xuyên được truy cập, từ đó tăng tốc độ truy xuất dữ liệu so với việc đọc từ ổ đĩa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ReadyBoost không thay thế RAM mà chỉ là một thiết bị bổ sung. RAM là nơi lưu trữ dữ liệu cần thiết cho các ứng dụng đang hoạt động, trong khi ReadyBoost chỉ hỗ trợ tăng tốc độ truy cập.

Cách sử dụng ReadyBoost trên Windows

Để sử dụng ReadyBoost, người dùng cần một ổ flash USB tốc độ cao với dung lượng tối thiểu 4 GB, một cổng USB trống và máy tính chạy Windows 10 hoặc phiên bản cũ hơn. Các phiên bản Windows 11 trước 22H2 cũng hỗ trợ ReadyBoost, trong khi các phiên bản mới hơn không còn tính năng này.

Để kích hoạt ReadyBoost, hãy cắm ổ USB vào cổng trống, mở File Explorer bằng tổ hợp phím Windows + E, nhấp chuột phải vào ổ USB, chọn "Properties" và chuyển đến tab "ReadyBoost". Tại đây, người dùng hãy chọn "Use this device", điều chỉnh dung lượng dành cho ReadyBoost và nhấn "Apply" để lưu thay đổi, sau đó Windows sẽ tạo một tệp "ReadyBoost.sfcache" trên ổ flash USB.

Các thế hệ máy tính hiện đại sử dụng ổ SSD và RAM lớn sẽ không cần đến ReadyBoost ẢNH: REUTERS

Khi bật ReadyBoost, Windows sẽ đề xuất dung lượng bộ nhớ cần thiết để đạt hiệu suất tối ưu, thường là từ 1 đến 3 lần dung lượng RAM đã cài đặt. Đối với máy tính cũ với 2 GB bộ nhớ RAM, người dùng có thể dành từ 2 đến 6 GB cho ReadyBoost, miễn sao dung lượng flash USB đủ lớn. Tính năng này cũng có thể hoạt động với thẻ SD, miễn là thẻ có tốc độ đủ nhanh.

Hạn chế của ReadyBoost

Tuy nhiên, ReadyBoost không hiệu quả trên các máy tính hiện đại. Nếu người dùng cắm ổ USB vào máy tính chạy Windows 11, có thể họ sẽ không thấy tab ReadyBoost. Tương tự, trên Windows 10, nếu máy tính đủ nhanh với RAM lớn hoặc sử dụng ổ SSD, ReadyBoost có thể không mang lại lợi ích thực sự và thậm chí có thể làm chậm máy.

Hầu hết máy tính hiện đại đều được trang bị ổ SSD và RAM từ 8 - 16 GB, đủ nhanh để xử lý các tác vụ hằng ngày. Do đó, việc sử dụng ổ flash USB làm bộ nhớ đệm sẽ không mang lại nhiều lợi ích. Mặc dù ReadyBoost có thể giúp tăng hiệu suất trên các máy tính cũ, nhưng nó không hữu ích trên các máy tính hiện đại. Tuy nhiên, đối với những máy tính cũ hơn, ReadyBoost vẫn có thể kéo dài tuổi thọ của máy thêm vài năm để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian dài.