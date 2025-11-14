Tận hiến vì hạnh phúc của phụ nữ Việt

Hành trình nỗ lực không ngừng

Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương là một trong 4 đơn vị công lập trên cả nước đạt tiêu chuẩn quốc tế RTAC về quản lý chất lượng trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ năm 2018 và duy trì đến nay.

Theo PGS Tuyết, việc đạt chuẩn RTAC không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn khẳng định vị thế hội nhập của y học Việt Nam, giúp người bệnh trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn điều trị.

Cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống nuôi phôi theo dõi liên tục (time-lapse) cùng quy trình vô trùng nghiêm ngặt đã giúp tỷ lệ thực hiện IVF thành công tăng vượt bậc. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai cho các trường hợp không có tinh trùng hoặc tinh trùng phát triển nửa chừng, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn tưởng chừng như đã tuyệt vọng.

Nhờ nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, tỷ lệ thành công sau thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện đã tăng ngoạn mục. Nếu trong 10 năm đầu tiên chỉ có khoảng 500 em bé ra đời, thì một thập niên sau, con số ấy đã tăng gấp ba với hơn 1.500 thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) Ảnh: NVCC

Đối với bác sĩ Tuyết, mỗi bệnh nhân là một câu chuyện đầy nhân văn. Bà không bao giờ quên trường hợp một cô gái trẻ khao khát làm mẹ nhưng lại không may bị dị tật bẩm sinh, sinh ra đã không có tử cung. Từ năm 1990, Việt Nam đã triển khai kỹ thuật IVF nhưng những trường hợp bị dị tật bẩm sinh như cô gái này vẫn không thể làm mẹ. Sau đó, Việt Nam đã thay đổi chính sách, Bộ Y tế cho phép thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

"Khi chính sách thay đổi, cô gái ấy tìm đến Bệnh viện Hùng Vương để hiện thực hóa giấc mơ làm mẹ. Không chỉ tiến bộ về mặt kỹ thuật, khi phát triển về chính sách, pháp luật mang tính nhân đạo đã mang lại hạnh phúc cho phụ nữ khi không may bị dị tật bẩm sinh", PGS Tuyết khẳng định.

Song song đó, bệnh viện liên tục ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong sản phụ khoa như: phẫu thuật nội soi 3D giúp xử lý u xơ, ung thư phụ khoa giai đoạn sớm với vết mổ nhỏ, hồi phục nhanh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tầm soát ung thư cổ tử cung, rút ngắn thời gian trả kết quả từ 5 - 7 ngày xuống chỉ vài phút.

Đặc biệt, Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thành lập khoa Nhũ, chuyên sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tuyến vú, góp phần phát hiện sớm ung thư vú, giảm chi phí và áp lực cho bệnh nhân.

Không chỉ dẫn dắt những bước tiến chuyên môn, PGS Tuyết còn là người "đứng mũi chịu sào" trong những giai đoạn thử thách nhất của ngành y.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện Hùng Vương trở thành "tuyến đầu của tuyến đầu" trong chăm sóc sản phụ. Chỉ trong vài tuần, khu tiếp nhận F0 phải mở rộng từ 20 lên 200 giường. Số thai phụ nhiễm bệnh tăng nhanh, kéo theo hàng trăm trẻ sơ sinh ra đời từ các bà mẹ F0 buộc phải cách ly.

PGS Tuyết thực hiện 1 ca IVF Ảnh: NVCC

Trong hoàn cảnh đó, PGS Tuyết cùng tập thể bệnh viện đã mạnh dạn đề xuất UBND TP.HCM thành lập Trung tâm H.O.P.E nhằm chăm sóc tạm thời trẻ sơ sinh có mẹ là F0. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, đội ngũ bệnh viện vẫn nuôi dưỡng an toàn 259 trẻ sơ sinh trong gần 4 tháng hoạt động.

Sau đại dịch, hành trình chăm sóc trẻ sơ sinh tiếp tục được nối dài bằng những sáng kiến nhân văn khác. Từ năm 2023, bệnh viện triển khai "Ngân hàng sữa mẹ" - một trong những ngân hàng lớn nhất cả nước. Mỗi ngày, ngân hàng tiếp nhận và xử lý khoảng 60 lít sữa hiến tặng từ các bà mẹ khỏe mạnh, cung cấp nguồn dinh dưỡng quý giá cho hàng trăm trẻ sinh non và nhẹ cân. Nhờ đó, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ tại bệnh viện đạt hơn 99,8%.

Quản trị bằng "đắc nhân tâm"

Không chỉ tận tụy trong chuyên môn, PGS Tuyết còn được đồng nghiệp kính trọng nhờ phong cách lãnh đạo nhân văn nhưng quyết đoán. Trong vai trò người đứng đầu, bà theo đuổi triết lý quản trị bằng "đắc nhân tâm". Khi xảy ra sai sót, tập thể cùng ngồi lại tìm nguyên nhân gốc rễ, phân biệt lỗi hệ thống hay lỗi cá nhân để rút kinh nghiệm và điều chỉnh quy trình. Tinh thần "không trừng phạt" giúp nhân viên y tế dám nói thật, dám nhận lỗi và dám cải tiến, hình thành văn hóa chất lượng bền vững trong toàn viện.

Từ năm 2023, bệnh viện triển khai đánh giá hiệu suất làm việc (KPI) gắn với cơ chế khen thưởng. Mọi sáng kiến hay, những ca cứu sống đặc biệt hay hành động đẹp trong nghề đều được ghi nhận kịp thời, tạo động lực cống hiến cho đội ngũ hơn 1.400 cán bộ, nhân viên.

Thế nhưng, đằng sau những đổi mới ấy vẫn là nỗi trăn trở thường trực của PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết về thu nhập và đời sống của nhân viên y tế. Thu nhập ở bệnh viện công lập còn thấp, trong khi áp lực công việc ngày càng nặng nề khiến tình trạng "chảy máu chất xám" sang khu vực tư nhân diễn ra phổ biến. "Chúng tôi không ngại đào tạo lớp kế cận nhưng thật xót xa khi những người giỏi không đủ động lực ở lại", BS Tuyết chia sẻ.

Theo bà, cần có chính sách đãi ngộ phù hợp và bền vững để nhân viên y tế sống được bằng nghề, có thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu, thay vì phải làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.

Hơn 3 thập niên gắn bó với nghề, PGS Tuyết hiếm khi có một ngày nghỉ trọn vẹn. Bà tâm sự không chỉ riêng mình, mà tất cả nhân viên y tế đều phải tạm gác lại niềm riêng để hoàn thành công việc. Vào những ngày cuối tuần, lễ, tết, họ vẫn lặng lẽ trực ở bệnh viện. Với họ, hai chữ "dung hòa" tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả hành trình nỗ lực và hy sinh.

Dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Là một trong những đơn vị đầu tiên tại TP.HCM triển khai bệnh án điện tử từ năm 2014, đến nay bệnh viện đã áp dụng đồng bộ sổ khám điện tử, đăng ký khám trực tuyến, chỉ định xét nghiệm ưu tiên, thanh toán không tiền mặt, tra cứu thông tin bệnh qua mã QR. Nhờ đó, quy trình khám chữa bệnh được rút ngắn, thời gian chờ trung bình giảm từ vài tiếng xuống dưới 60 phút, mức độ hài lòng của người bệnh tăng rõ rệt.

Dưới sự dẫn dắt của PGS Tuyết, Bệnh viện Hùng Vương trở thành 1 trong 5 đơn vị có điểm chất lượng cao nhất TP.HCM theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM trong nhiều năm liền. Các khoa chuyên môn như Hiếm muộn, Di truyền y học, Giải phẫu bệnh liên tiếp đạt chuẩn quốc tế, khẳng định vị thế bệnh viện công lập hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế.

Giờ đây, điều khiến PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cùng tập thể Bệnh viện Hùng Vương tự hào nhất chính là đã xây dựng được một địa chỉ y tế tin cậy dành cho mọi phụ nữ. Dù khác biệt về hoàn cảnh hay điều kiện kinh tế, họ đều xứng đáng được chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách toàn diện, an toàn và bình đẳng.