Tân Hoa hậu Hoàn vũ thẳng thừng bỏ về khi bị nhắc ồn ào đăng quang

Fátima Bosch trả lời các câu hỏi trong buổi phỏng vấn với thái độ bức xúc Ảnh: FACEBOOK TELEMUNDO

Theo truyền thông quốc tế, sự việc xảy ra trong chương trình trò chuyện phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ Telemundo tối 9.12. Fátima Bosch xuất hiện với tư cách khách mời, dự kiến chia sẻ về những hoạt động sau đăng quang. Tuy nhiên, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi hai MC Lourdes Stephen và Carlos Adyan liên tục đặt loạt câu hỏi nhạy cảm xoay quanh những tranh cãi bủa vây Miss Universe 2025.

Lý do đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bỏ về giữa buổi phỏng vấn

Cụ thể, người đẹp Mexico bị hỏi về rắc rối của một số thí sinh tại Miss Universe, tình trạng sức khỏe hiện tại của Hoa hậu Jamaica sau gần một tháng kể từ vụ tai nạn mà cô gặp phải ở vòng bán kết. Buổi phỏng vấn còn đề cập đến việc một cựu giám khảo cuộc thi tố Fátima Bosch giành chiến thắng nhờ mối quan hệ làm ăn giữa cha cô và Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha - người hiện bị điều tra vì nghi liên quan đến buôn bán vũ khí, ma túy và nhiên liệu.

Chưa dừng lại ở đó, các MC cũng nhắc đến việc ông Nawat Itsaragrisil, Trưởng ban tổ chức Miss Universe lần thứ 74 tại Thái Lan, đã tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Fátima Bosch, với lý do cho rằng cô đưa ra những tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc tranh cãi giữa hai bên thời gian qua.

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Fátima Bosch vẫn cố gắng trả lời từng vấn đề. Tuy nhiên, người đẹp không giấu được sự khó chịu khi cho rằng buổi phỏng vấn chỉ xoay quanh những ồn ào, tranh cãi, thay vì đề cập đến các hoạt động, dự án mà cô đang theo đuổi sau đăng quang. Ngay sau phát biểu này, Fátima Bosch đứng dậy rời khỏi trường quay trong khi chương trình vẫn đang phát sóng trực tiếp.

Chiếc vương miện Miss Universe 2025 của Fátima Bosch trở thành tâm điểm bàn tán vì nghi vấn “mua giải” Ảnh: REUTERS

Tình huống bất ngờ khiến ê kíp chương trình rơi vào thế bị động. MC buộc phải lên tiếng thông báo ngắn gọn rằng buổi phỏng vấn không thể tiếp tục vì lý do ngoài ý muốn. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tân Miss Universe bỏ về lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tranh luận.

MC Carlos Adyan cho biết thêm, trong cuộc trao đổi phía sau hậu trường, Fátima Bosch khẳng định cha cô đã nắm rõ vụ việc và đang trực tiếp làm việc với các luật sư để xử lý các thủ tục pháp lý liên quan. Thực tế, ngay từ thời điểm Fátima Bosch được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2025, kết quả cuộc thi đã vấp phải nhiều tranh cãi. Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng phần thể hiện của đại diện Mexico chưa đủ thuyết phục so với nhiều thí sinh nổi bật khác. Những nghi vấn về "mua giải", "ưu ái hậu trường" cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Trước làn sóng chỉ trích, Fátima Bosch từng lên tiếng khẳng định danh hiệu đến từ nỗ lực cá nhân, phủ nhận mọi cáo buộc gian lận. Người đẹp cho biết cô đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, đầu tư kỹ lưỡng cho cuộc thi và tin rằng mình xứng đáng với chiến thắng. Tuy nhiên, việc tiếp tục vướng vào những ồn ào, đặc biệt là sự cố bỏ về giữa sóng truyền hình, khiến hình ảnh của tân hoa hậu ngày càng gây nhiều tranh cãi.

Sau sự cố trên, phía Fátima Bosch vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng giữ im lặng. Với áp lực dư luận ngày càng gia tăng, động thái tiếp theo của đương kim hoa hậu đang là điều công chúng đặc biệt quan tâm.