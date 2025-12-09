Tan hoang 'thủ phủ' hoa lay ơn

T AN HOANG CÁNH ĐỒNG HOA LAY ƠN

Hằng năm, trước "ngày đưa ông Táo", dọc QL20 đoạn qua các thôn Định An, K'Rèn, K'Long (xã Hiệp Thạnh), hàng chục xe tải chuyên dụng nối đuôi chờ thu mua. Hoa lay ơn được cắt, bó, đóng thùng suốt ngày đêm để kịp chuyển đi Hà Nội, các tỉnh miền Trung, miền Bắc và TP.HCM, phục vụ thị trường tết.

Ông Nguyễn Văn Tiến (ở thôn K'Long) đứng lặng bên ruộng hoa vừa bị bùn vùi lấp. Theo ông, mọi năm vào trung tuần tháng 10 âm lịch, cánh đồng đã ngát xanh, thân hoa vươn cao, báo hiệu vụ tết vào giai đoạn đẹp nhất. Năm nay, toàn bộ diện tích chìm trong bùn đất sau đợt ngập lịch sử, nhiều luống hoa mất trắng, nhiều luống vừa nhú mầm đã bị vùi lấp. "Làm hoa tết mà đứng nhìn ruộng thế này thì coi như mất tết", ông Tiến nói.

Ông Hồ Hữu Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng - đô thị xã Hiệp Thạnh, cho biết trận ngập lụt tối ngày 3, rạng sáng 4.12 đã nhấn chìm khoảng 400 ha rau - hoa, trong đó gần 100 ha hoa lay ơn vụ tết canh tác dọc suối Đa Tam. Các thôn Định An, K'Rèn, Tân An, K'Long… là khu vực thiệt hại nặng nhất khi mực nước dâng cao kỷ lục.

Cánh đồng hoa lay ơn ngập trong bùn đất, báo hiệu một cái tết buồn sắp tới ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều nhà vườn ở thôn K'Long (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) thiệt hại nặng sau lũ ẢNH: LÂM VIÊN

Tan tác vườn ớt công nghệ cao ẢNH: LÂM VIÊN

Toàn xã Hiệp Thạnh hiện có khoảng 200 ha lay ơn phục vụ thị trường tết. Thống kê ban đầu xác định ít nhất 75 ha bị thiệt hại hoàn toàn. Sản lượng hoa lay ơn Tết Nguyên đán Bính Ngọ chắc chắn sụt giảm mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thôn Định An) cho biết gia đình bà trồng 1 ha lay ơn. Từ đầu tháng 9 đến đêm 3.12, ruộng hoa đã 5 lần bị ngập; riêng đợt lũ mới nhất cuốn trôi hoặc vùi lấp gần 50% diện tích, thiệt hại hoàn toàn.

Tại thôn K'Long, gia đình 4 anh chị em ông K'Hiu canh tác khoảng 1 ha lay ơn. Dù vườn nằm cách xa suối Đa Tam và còn được ngăn cách bởi tuyến QL20, nhưng đêm 3, rạng sáng 4.12, nước vẫn tràn qua mặt đường, dâng cao từ 1,5 - 2 m, nhấn chìm toàn bộ ruộng hoa. Ngay khi nước rút, ông K'Hiu vội rải vôi khử chua với hy vọng cứu vãn phần nào vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán. "Biết là khó, nhưng còn nước còn tát", ông nói.

Không chỉ lay ơn, nhiều trang trại rau - hoa công nghệ cao ở xã Hiệp Thạnh cũng thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Minh Hải (thôn K'Long) sở hữu gần 3.000 m² nhà kính trồng ớt. Dù khu đất nằm ở vị trí khá cao ven QL20, nhưng từ tháng 9 đến nay đã bị ngập 4 lần. Nước lũ làm hư hỏng hệ thống máy móc, cây trồng úng chết 100%. "Sau mỗi lần ngập, tôi lại vay tiền sửa chữa, đầu tư thiết bị, xuống giống mới để kịp thị trường tết. Đêm đầu tháng 12, nước dâng 1,5 - 1,7 m, gây ngập tất cả. Gia đình thiệt hại gần 1 tỉ đồng", ông Hải nghẹn giọng.

H Ỗ TRỢ NÔNG DÂN PHỤC HỒI SẢN XUẤT

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết thiệt hại nặng nhất tập trung tại các khu vực vùng trũng thấp và các thôn Định An, Tân An, K'Long, K'Rèn, Trung Hiệp, Bồng Lai, Phi Nôm và Phú Thạnh. Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân và học sinh bị ảnh hưởng. Có 639 hộ thiệt hại nặng về hoa màu sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng.

Đêm 3 và ngày 4.12, xã Hiệp Thạnh có hơn 200 căn nhà bị ngập sâu, nhiều nơi nước dâng trên 2,5 m ẢNH: LÂM VIÊN

Vườn hoa lay ơn vừa nhú mầm thì trận lũ đêm 3.12 ập xuống, nhấn chìm toàn bộ, khiến người trồng không thể cứu vãn ẢNH: LÂM VIÊN

Tranh thủ khi nước lũ rút hẳn, ông K'Hiu rải vôi để khử chua cho vườn hoa lay ơn ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh Nguyễn Quang Hiệp đã ký quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại. Đồng thời, địa phương đang phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng gói vay ưu đãi để giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.

S ẦU RIÊNG CHẾT HÀNG LOẠT SAU LŨ

Mưa lớn kéo dài khiến các hồ thủy điện dọc sông Đồng Nai phải xả điều tiết, làm hàng trăm ha sầu riêng tại các xã Cát Tiên 1 và Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) bị ngập úng từ 2 - 5 ngày, gây thiệt hại nặng cho nông dân.

Bà Trần Thị Thế Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 1, cho biết từ chiều 21 - 23.11, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều thôn trên địa bàn bị ngập sâu, có nơi từ 1,5 - 2 m. Toàn xã có 206 ha sầu riêng bị ngập úng, đến nay hơn 40 ha đã chết, mất trắng.

Xã Cát Tiên 1 có 206 ha sầu riêng bị ngập úng trong thời gian qua và đang chết dần ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Văn Lâm (thôn Quảng Ngãi 1) có hơn 2 ha sầu riêng với 350 cây 4 năm tuổi. Khi cây bước vào giai đoạn ra hoa, nuôi trái, nước lũ ngập hơn 1 m trong nhiều ngày làm 112 cây chết, khoảng 150 cây suy kiệt nặng, chỉ còn hơn 80 cây có khả năng sống sót. "Bốn năm qua, gia đình tôi đã đầu tư hơn 3 tỉ đồng vào vườn sầu riêng, mong năm nay cây cho trái để có nguồn thu trả bớt nợ và chi phí phân bón. Thế nhưng mưa lũ cuốn trôi hết, giờ lại trắng tay", ông Lâm xót xa.

Chủ vườn đau xót khi thấy sầu riêng úa vàng, chết dần chết mòn ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, tại xã Cát Tiên 2, khoảng 15 ha sầu riêng bị ngập sâu và cũng đang chết dần. Một chuyên gia nông nghiệp cho biết sầu riêng rất kém chịu ngập; nếu gốc bị ngập trên 2 ngày, cây có nguy cơ chết nếu không được xử lý kịp thời.

Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại và đề xuất tỉnh Lâm Đồng có phương án hỗ trợ để giảm bớt khó khăn cho người dân.

Khánh Hòa giao công an kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa Ngày 8.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn trong đợt mưa lũ nghiêm trọng từ ngày 17 - 22.11. UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh việc phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra vận hành sai quy định làm gia tăng thiệt hại cho vùng hạ du. Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.12. Hiền Lương



