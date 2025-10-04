Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 6 giờ sáng 3.10.2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 51 người tử vong, 14 người mất tích

Hiện các địa phương đang huy động máy móc, thiết bị để khắc phục và tiếp tục thống kê các điểm sạt lở, ngập lụt. Đồng thời huy động lực lượng để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương.

Chính quyền cũng triển khai bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng; nhanh chóng sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế và các tuyến đường bị hư hỏng.