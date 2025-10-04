Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 51 người tử vong, 14 người mất tích
Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 51 người tử vong, 14 người mất tích

04/10/2025 09:21 GMT+7

Bão số 10 đi qua nước ta đã để lại vô số thiệt hại về người và tài sản. Thống kê sơ bộ đến ngày 3.10 cho thấy thiệt hại kinh tế tại một số tỉnh là hơn 15.800 tỉ đồng.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 6 giờ sáng 3.10.2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 51 người tử vong, 14 người mất tích

Hiện các địa phương đang huy động máy móc, thiết bị để khắc phục và tiếp tục thống kê các điểm sạt lở, ngập lụt. Đồng thời huy động lực lượng để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương.

Chính quyền cũng triển khai bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng; nhanh chóng sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế và các tuyến đường bị hư hỏng.

- Ảnh 1.

Hơn 250 vị trí các tuyến đường tại Tuyên Quang bị hư hỏng, sạt lở nặng sau trận mưa lũ lịch sử

ẢNH: ĐỖ TÚ

2 kịch bản dự báo hướng di chuyển của bão Matmo: Xác suất hơn 70% di chuyển lệch Bắc

2 kịch bản dự báo hướng di chuyển của bão Matmo: Xác suất hơn 70% di chuyển lệch Bắc

Chuyên gia dự báo bão MATMO khi tiến vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có thể diễn biến theo 2 kịch bản khác nhau. Dưới tác động của bão, Thanh Hóa và Nghệ An nhiều khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 3.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
