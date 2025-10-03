Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
2 kịch bản dự báo hướng di chuyển của bão Matmo: Xác suất hơn 70% di chuyển lệch Bắc
Video Thời sự

2 kịch bản dự báo hướng di chuyển của bão Matmo: Xác suất hơn 70% di chuyển lệch Bắc

Phan Hậu
Phan Hậu
03/10/2025 19:12 GMT+7

Chuyên gia dự báo bão MATMO khi tiến vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có thể diễn biến theo 2 kịch bản khác nhau. Dưới tác động của bão, Thanh Hóa và Nghệ An nhiều khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 3.

Ngày 2.10.2025, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và lúc 18 giờ ngày 3.10, cơn bão này đã chính thức đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 11 trên vùng biển này và có tên quốc tế là bão Matmo, dự kiến trong những ngày tới bão sẽ có diễn biến phức tạp và cường độ mạnh.

2 kịch bản dự báo hướng di chuyển của bão Matmo: Xác suất hơn 70% di chuyển lệch Bắc

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm dự báo khi đã đi vào Biển Đông, bão gặp điều kiện thuận lợi để phát triển với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 29 độ C, độ đứt gió nhỏ. Trong khi đó, Áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, khiến bão có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh, tốc độ trung bình 25–30 km/giờ. Cường độ cực đại có thể đạt cấp 12–13, giật cấp 14–15 khi ở phía đông bán đảo Lôi Châu.

Từ thời điểm bão tiến vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, mở ra 2 kịch bản di chuyển của bão số 11 (Matmo)

Kịch bản 1 có xác suất 70–75 %: Áp cao suy yếu nhanh, bão di chuyển lệch Bắc và đi nhiều hơn trên đất liền, đường đi khá giống bão số 9. Khi vào phía bắc Quảng Ninh, cường độ giảm 2–4 cấp so với cực đại. Ở vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 9–10, đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng gió mạnh cấp 8–9, Bắc bộ có mưa to, trọng tâm là vùng trung du và miền núi.

Kịch bản 2 có xác suất 25–30%: Áp cao suy yếu ít, bão di chuyển chủ yếu trên biển, nên suy yếu ít hơn. Khi vào Quảng Ninh, bão còn mạnh cấp 9–10, giật cấp 12–14. Ảnh hưởng mở rộng xuống phía nam đến Ninh Bình, mưa lớn hơn và vùng gió mạnh lan sâu vào đất liền.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân cần thường xuyên theo dõi để cập nhật tình hình. Hiện mỗi ngày cơ quan khí tượng phát hành 4 bản tin, và từ chiều ngày 3.10, số lượng bản tin sẽ được tăng lên 8 bản tin mỗi ngày.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 5.10 đến hết đêm 7.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng vùng núi, trung du Bắc Bộ từ 150–250 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 6 đến 9.10, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2 đến trên báo động 3.

