Tân sinh viên làm thủ tục nhập học trong 12 phút, 'nhanh hơn ăn tô bún bò'

Tân sinh viên chụp ảnh thẻ tại trường ĐH vào sáng 20.8 NGỌC LONG

Trung bình 15 phút là nhập học

Sáng 20.8 là buổi đầu tiên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đón tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Có mặt từ 7 giờ, Nguyễn Minh Trí, quê Bến Tre, chia sẻ anh cùng bố đã bắt xe đò lên TP.HCM từ tối hôm qua để kịp thời gian chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. "Vì phải thực hiện thủ tục trực tuyến trên 2 hệ thống khác nhau nên lúc đầu tôi cũng hơi rối, nhưng nhờ hỏi bạn bè và trường ĐH nên mọi thứ cũng xong", Trí nói.

Còn Bùi Long Đức, tân sinh viên ngành điện - điện tử, cho hay trước khi ngày nhập học diễn ra, các trang thông tin của trường như Facebook và website đều đăng tải nhiều bài hướng dẫn cần chuẩn bị gì trước khi đến trực tiếp, trong đó có yêu cầu thực hiện một số bước trực tuyến, như xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và điền thông tin nhập học trên hệ thống tuyển sinh của trường.

"Quá trình nộp hồ sơ nhập học trực tiếp khá nhanh, chỉ 12 phút là xong, còn nhanh hơn thời gian sáng nay tôi ăn tô bún bò. Mọi thứ khá lẹ làng do hầu hết các bước đã làm từ trước. Tổng cộng có 3 khâu, mỗi khâu chỉ chờ và làm trong khoảng 3-4 phút vì các thầy cô, anh chị hỗ trợ rất nhiệt tình", Đức nhận định, cho biết thêm nhiều câu lạc bộ ở trường cũng tổ chức trò chơi nhận quà vào sáng nay.

Long Đức cùng mẹ tại ngày làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM NGỌC LONG

Đông đảo tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học NGỌC LONG

Tại Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), hôm nay là ngày thứ hai làm thủ tục nhập học. Lê Chí Khang, quê An Giang, chia sẻ chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn tất các thủ tục nhập học. "Đầu tiên là nhận giấy báo trúng tuyển, sau đó ghi hồ sơ, nộp học phí và nghe tư vấn cẩm nang là có thể về", Khang nói, cho biết thêm vì đã nộp học phí trực tuyến nên không mất nhiều thời gian ở khâu này.

Huỳnh Quốc Khái, quê Bạc Liêu, đã đến trường từ 7 giờ để làm thủ tục nhập học ngành marketing. Trong quá trình làm thủ tục, Khái gặp khó khi nhập sai mật khẩu đăng nhập tài khoản nhưng đã được các sinh viên tại trường hỗ trợ đổi mật khẩu mới. "Khoảng 10 đến 15 phút là em đã hoàn thành các bước và chính thức trở thành tân sinh viên", Khái hào hứng.

Chia sẻ cảm xúc khi đưa con đến nhập học, chị Ny, quê Tiền Giang, cảm thấy vui mừng song cũng không an lòng vì con phải học xa nhà. "Đó giờ con bé ở quê không có đi đâu, lên đây học phải ở trọ và sống một mình nên cha mẹ cũng lo đủ điều", chị Ny bộc bạch.

Tân sinh viên Trường ĐH Văn Hiến nghe tư vấn về thủ tục nhập học MỸ DUYÊN

Điền thông tin trên bìa hồ sơ nhập học MỸ DUYÊN

Một số lỗi thí sinh thường mắc

Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, tiến sĩ Lê Thanh Hưng, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết trong sáng nay, trường tiếp nhận khoảng 700 trong số hơn 5.000 tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Và dù trường thông báo 7 giờ 30 mới bắt đầu làm việc, ông Hưng nói khoảng 7 giờ đã có phụ huynh và sinh viên đến chờ. "Trường có đủ chỗ ở ký túc xá cho sinh viên nên các bạn không gặp áp lực phải lên trường quá sớm", tiến sĩ Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, ghi nhận trong sáng nay, một số tân sinh viên do chưa đọc kỹ quy định nên không điền thông tin nhập học trên hệ thống của trường, dẫn đến việc chỉ in ra bản nháp không có giá trị hợp lệ. Để hỗ trợ các bạn, trường đã chuẩn bị trước máy tính, máy in ngay tại khu vực tiếp nhận hồ sơ để tân sinh viên sử dụng. Ngoài ra, trường còn chuẩn bị bìa hồ sơ để các bạn đựng các giấy tờ cần thiết.

Tân sinh viên điền thông tin vào bìa hồ sơ do Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cung cấp NGỌC LONG

Ông Nguyễn Hoàng Quân, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, thì chia sẻ một trong những lỗi phổ biến mà tân sinh viên gặp phải là không mang các giấy tờ đã công chứng mà lại mang bản gốc, chẳng hạn như học bạ. Lường trước trường hợp này, thầy cô chuẩn bị trước máy photocopy để tân sinh viên sử dụng cũng như bố trí thêm cán bộ phụ trách công tác đối chiếu giữa bản gốc và bản photo.

"Nhà trường sẽ photo, đối chiếu, xác nhận giúp các bạn để nộp trước cho trường và cho phép nộp bổ sung bản công chứng ở các đợt sau đó. Tuy nhiên, để tránh mất nhiều thời gian, tân sinh viên nên theo dõi kỹ thông báo về thời gian và các bước cần làm để hoàn thành bộ hồ sơ sinh viên", ông Quân khuyên và cho biết thêm dù thông báo 7 giờ nhưng từ 6 giờ 40 trường đã bắt đầu tiếp nhận các bạn đến sớm.

Cán bộ Trường ĐH Văn Hiến hỗ trợ photo học bạ của tân sinh viên MỸ DUYÊN

Theo quy định từ Bộ GD-ĐT, thí sinh cần thực hiện 2 bước để chính thức trở thành tân sinh viên. Bước 1 là xác nhận nhập học trực tuyến từ 19.8 đến 17 giờ 27.8 trên hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối học tại trường. Bước 2 là làm thủ tục nhập học tại trường ĐH và thời gian, cách thức làm thủ tục nhập học sẽ khác nhau theo quy định từng trường.