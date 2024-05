Tán sỏi mật qua da cho bệnh nhân đã 4 lần phẫu thuật

Ngày 29.5, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, đơn vị vừa tiến hành tán sỏi mật qua da cho nữ bệnh nhân đã qua 4 lần phẫu thuật mở, nội soi ở các bệnh viện khác nhau.



Kíp tán sỏi đường mật qua da đang thực hiện tán sỏi cho bệnh nhân N.T

Cách đây ít ngày, bệnh nhân Hoàng Thị D. (66 tuổi, trú tại xã Hạ Long, H.Vân Đồn, Quảng Ninh) vào viện vì đau bụng hạ sườn phải kèm theo sốt, vàng da. Sau khi tiến hành các thăm dò như siêu âm, xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán tắc mật, nhiễm trùng đường mật do sỏi mật tái phát.

Bệnh nhân có tiền sử mổ lấy sỏi 4 lần bằng các phương pháp mổ mở và nội soi ở các bệnh viện. Lần này, tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định tán sỏi mật qua da nhằm bảo tồn tối đa đường mật, cơ thắt Oddi cũng như giúp bệnh nhân phục hồi nhanh.

Bác sĩ Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bãi Cháy), cho biết ê kíp đã thực hiện tán sỏi qua da thành công cho bệnh nhân sau gần 1 giờ. Sau 3 ngày tán sỏi, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ Hiệp cho biết, thời gian qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành can thiệp tán sỏi mật qua da cho nhiều bệnh nhân. Đây là phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu có tính an toàn và hiệu quả cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh do vết mổ nhỏ (10 mm). Trung bình, bệnh nhân được ra viện trong vòng 7 ngày. Trong thời gian nằm viện, các bệnh nhân ít đau, có thể ăn uống, vận động sớm nên khâu chăm sóc khá đơn giản.

Bác sĩ Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy, khám lại cho bệnh nhân N.T

Sỏi đường mật trong và ngoài gan có thể tán qua da rất hiệu quả bằng rọ cơ học, laser, siêu âm hoặc điện thủy lực. Dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền các bác sĩ sẽ định hướng đường tiếp cận vào ống mật. Sau đó, dùng các dụng cụ nọng tạo đường hầm vào đường mật. Qua đường hầm, dưới quan sát trực tiếp của camera nội soi, tiếp cận sỏi mật và tiến hành tán, lấy sỏi mật trong và ngoài gan.

Phương pháp này vẫn có thể được chỉ định với các trường hợp không thể phẫu thuật hoặc nội soi ngược dòng lấy sỏi. Có thể tiến hành can thiệp đối với các bệnh nhân già yếu, có bệnh lý toàn thân phối hợp hoặc các bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật đường mật.

Bác sĩ Hiệp cũng khuyến cáo, sỏi mật có thể gây một số các biểu hiện chính, bệnh nhân cần đi khám chuyên khoa gan mật ngay khi thấy triệu chứng: đau tức vùng dưới sườn phải, vàng da, chán ăn, ngứa, sốt, tiểu vàng đặc, phân bạc màu.

Một số trường hợp sỏi để lâu gây tắc nghẽn đường mật sẽ gây biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng đường mật, áp xe gan đường mật, sốc mật, viêm tụy cấp… đe dọa tính mạng của bệnh nhân.