Tân Sơn Nhất được đề cử 'Sân bay tốt nhất châu Á', đấu với loạt 'ông lớn'

Ban tổ chức WTA vừa chính thức công bố danh sách đề cử cho kỳ bình chọn năm 2026. Hạng mục "Sân bay hàng đầu châu Á 2026" chứng kiến sự cạnh tranh của 11 cái tên được coi là "tượng đài" hàng không thế giới như sân bay quốc tế Changi (Singapore), sân bay quốc tế Hồng Kông, Incheon (Hàn Quốc), Narita (Nhật Bản) hay Suvarnabhumi (Thái Lan)...

Hạng mục "Sân bay hàng đầu châu Á 2026" chứng kiến sự cạnh tranh của 11 cái tên nhộn nhịp nhất khu vực ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Việc tiếp tục có tên vào danh sách đề cử của WTA - giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch" - khẳng định vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng và không thể thay thế của Tân Sơn Nhất tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc đua đầy thử thách đối với đại diện Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, ngôi vương châu Á tại WTA phần lớn là sự thống trị của sân bay quốc tế Hồng Kông và sân bay Changi (Singapore). Trong khi các đối thủ lớn này liên tục bứt phá bằng công nghệ sinh trắc học không hộ chiếu và các tổ hợp giải trí hàng tỉ USD, Tân Sơn Nhất vẫn đang nỗ lực nâng cấp trải nghiệm hành khách.

Dù cuộc đua ở hạng mục sân bay còn nhiều áp lực, hàng không Việt Nam lại đón nhận một tín hiệu cực kỳ tích cực ở phân khúc dịch vụ mặt đất. Tại kỳ bình chọn WTA năm nay, phòng chờ SH Premium Lounge (Tân Sơn Nhất) đã xuất sắc vào danh sách đề cử chính thức cho hạng mục "Phòng chờ sân bay nội địa hàng đầu châu Á 2026" (Asia's Leading Domestic Airport Lounge).

Là một trong những phòng chờ phân khúc cao cấp mới, SH Premium Lounge ghi điểm mạnh mẽ nhờ phong cách thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp hài hòa với tiện ích sang trọng, hiện đại.

Hiện tại, cổng bình chọn cho các hạng mục của World Travel Awards 2026 khu vực châu Á đã được mở công khai trên website chính thức của tổ chức này. Sự quan tâm và bình chọn từ hành khách sẽ là động lực lớn để các đại diện Việt Nam tiếp tục cải thiện, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch và hàng không toàn cầu.