Tân Sơn Nhất nâng gấp đôi cổng AutoGate, nhập cảnh trong 'một nốt nhạc'

Ghi nhận tại ga đến quốc tế Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vài ngày qua, luồng di chuyển dành cho cổng AutoGate luôn giữ nhịp lưu thông liên tục. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi trước các bốt kiểm soát thủ công như trước, hành khách chỉ mất trung bình từ 30 đến 45 giây để hoàn tất toàn bộ quy trình: quét trang nhân thân trên hộ chiếu, đối chiếu khuôn mặt và quét vân tay.

Hành khách chỉ mất chưa đầy 1 phút để hoàn thành 1 lượt quét hộ chiếu qua cổng nhập cảnh tự động ẢNH: ĐỘC LẬP

Vừa bước ra khỏi khu vực kiểm soát an ninh sau chuyến bay trở về từ Singapore, anh Nguyễn Minh Hoàng (35 tuổi, P.Bến Thành, TP.HCM) không giấu được sự bất ngờ trước tốc độ làm thủ tục. "Tôi chuẩn bị tinh thần phải mệt mỏi xếp hàng ít nhất nửa tiếng như những lần trước. Bất ngờ là hôm nay đi qua cổng tự động cực kỳ nhanh, chưa đầy một phút đã xong xuôi. Cảm giác bước xuống máy bay là được thông quan ngay lập tức thực sự rất thoải mái", anh Hoàng chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thu Ngân (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) vừa kết thúc chuyến công tác tại Hàn Quốc cũng đánh giá cao sự tiện lợi của hệ thống mới. Dù vẫn sử dụng mẫu hộ chiếu phổ thông cũ chưa gắn chip, chị Ngân vẫn thực hiện thủ tục qua AutoGate một cách thuận lợi sau khi đăng ký sinh trắc học ngay tại quầy hỗ trợ kế bên.

"Ban đầu, tôi nghĩ hộ chiếu không chip như mình phải xếp hàng quầy truyền thống, nhưng cán bộ công an cửa khẩu hướng dẫn rất nhiệt tình. Tôi ghé quầy lấy vân tay với chụp ảnh mất đúng 2 phút. Số lượng máy cũng nhiều hơn trước nên đi nhanh hơn. Lần sau về nước chỉ việc đi thẳng qua cửa tự động, không phải lăn tăn gì nữa. Máy quét nhận diện rất nhạy, trải nghiệm không thua kém gì các sân bay hiện đại ở nước ngoài", chị Ngân hào hứng nói.

Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc nâng cấp công nghệ kỹ thuật và nhân đôi số lượng cổng AutoGate nằm trong kế hoạch hoàn thiện hạ tầng công nghệ, hiện đại hóa quy trình quản lý xuất nhập cảnh. Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học không chỉ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng mà còn bảo đảm tính an ninh, chính xác cao trong kiểm soát luồng người ra vào cửa khẩu.

Hiện tại, công dân Việt Nam mang hộ chiếu gắn chip điện tử khi nhập cảnh có thể sử dụng AutoGate ngay mà không cần đăng ký trước. Đối với hộ chiếu chưa gắn chip, hành khách chỉ cần hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin sinh trắc học một lần duy nhất tại sân bay là có thể sử dụng dịch vụ cho tất cả các lần di chuyển tiếp theo.

Chiều xuất cảnh từng được tạm dừng trong khoảng 2 tháng để lắp đặt, đồng bộ và mở rộng hệ thống cổng mới nhằm phục vụ tốt hơn cho hành khách.