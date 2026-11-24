Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất thông tin: đơn vị chức năng đang triển khai lắp đặt 10 cửa kiểm soát tự động công nghệ mới tại khu vực nhập cảnh, đồng thời nâng cấp đồng bộ 10 cửa AutoGate tại khu vực xuất cảnh.

Hệ thống thế hệ mới tích hợp công nghệ sinh trắc học tiên tiến (nhận diện vân tay và mống mắt) giúp rút ngắn tối đa thời gian kiểm tra, nâng cao độ chính xác và đảm bảo an ninh hàng không ẢNH: CACKTSN

Điểm đột phá của đợt nâng cấp này là việc kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản Định danh điện tử mức độ 2, áp dụng cho cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ điều kiện. Nhờ đó, hành khách có thể dễ dàng sử dụng AutoGate ở cả hai chiều đi và đến mà không cần trải qua các thủ tục đăng ký rườm rà.

Trước đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã bổ sung thêm 5 cổng xuất nhập cảnh tự động, nâng tổng số hệ thống vận hành lên 10 cổng tại chiều nhập cảnh. Ghi nhận thực tế tại ga đến quốc tế, luồng di chuyển qua cổng AutoGate luôn giữ nhịp lưu thông thông thoáng, liên tục.

Thực tế, thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi trước các bốt kiểm soát thủ công, hành khách chỉ mất trung bình từ 30 đến 45 giây để hoàn tất toàn bộ quy trình gồm: quét trang nhân thân trên hộ chiếu, đối chiếu khuôn mặt và quét vân tay. Tuy vậy, cũng có nhiều trường hợp hành khách đủ điều kiện nhưng máy quét phát sinh lỗi đột ngột, gây gián đoạn quá trình nhập cảnh. Người dân kỳ vọng hệ thống được nâng cấp hiện đại, trơn tru hơn để phát huy đầy đủ lợi ích giảm tải.

Hiện tại, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử khi nhập cảnh có thể đi qua AutoGate ngay lập tức; với hộ chiếu chưa gắn chip, hành khách chỉ cần đăng ký thông tin sinh trắc học một lần duy nhất tại sân bay để sử dụng cho tất cả các chuyến bay sau.

Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, việc nhân đôi số lượng cổng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho người dân trong dịp cao điểm Tết.

Công an cửa khẩu Cảng Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách thực hiện cẩn trọng từng bước thao tác theo hướng dẫn để quá trình qua cổng AutoGate diễn ra thông suốt ẢNH: CACKTSN

Do hiện tại đơn vị kỹ thuật đang vừa khai thác hệ thống cũ, vừa thi công lắp đặt hệ thống mới nên không gian làm thủ tục bị thu hẹp tạm thời, số lượng cổng chưa đạt công suất tối đa. Vì vậy, luồng nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam có thể xảy ra tình trạng đông đúc cục bộ vào một số khung giờ cao điểm.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã bố trí tăng cường cán bộ trực tiếp điều tiết, hướng dẫn tại các luồng để giải tỏa hành khách nhanh nhất, đồng thời khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian di chuyển đến sân bay sớm, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Hành khách nên tháo sẵn vỏ bọc hộ chiếu và mở sẵn trang nhân thân trước khi bước vào khu vực kiểm soát. Đồng thời, thực hiện cẩn trọng từng bước thao tác theo hướng dẫn để quá trình qua cổng AutoGate diễn ra thông suốt.