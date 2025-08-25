Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Vụ án nói trên đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục khi chị gái của chàng trai tên Hoàng chia sẻ hoàn cảnh của em trai mình lên mạng.

Sau khi bị rơi vào tay nhóm lừa đảo, Hoàng phải làm việc từ 16 đến 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng do không lừa được nạn nhân nào, những người quản lý tại khu nhà ở Kaixuan thường đánh vào eo Hoàng bằng gậy sắt và tát vào tai Hoàng. Hậu quả là Hoàng bị điếc và sụt hơn 10 kg.

Với sự giúp đỡ của tổ chức phi lợi nhuận Chaoshan Chamber of Commerce ở Myanmar về việc thương lượng tiền chuộc, kẻ cầm đầu đã đồng ý với số tiền 350.000 nhân dân tệ (gần 1,3 tỉ đồng). Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6, còn Chu đã bị bắt khi trở về Trung Quốc sau 10 ngày du lịch ở Thái Lan.