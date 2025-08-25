Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar
Video Thế giới

Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
25/08/2025 18:09 GMT+7

Một tòa án ở Trung Quốc sẽ xét xử vụ án liên quan một cô gái 17 tuổi bị cáo buộc bán bạn trai 19 tuổi cho một đường dây lừa đảo ở Myanmar với giá hơn 100.000 nhân dân tệ (367 triệu đồng).

Tự động phát

Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Đang chạy

Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Israel không kích dữ dội Yemen để trả đũa tên lửa Houthi

Israel không kích dữ dội Yemen để trả đũa tên lửa Houthi

Tổng thống Ukraine quyết không nhượng bộ về Crimea

Tổng thống Ukraine quyết không nhượng bộ về Crimea

Mỹ bán tên lửa tầm bắn hơn 400 km cho Ukraine?

Mỹ bán tên lửa tầm bắn hơn 400 km cho Ukraine?

Phó tướng của ông Trump nói Nga đã nhượng bộ để giải quyết xung đột Ukraine

Phó tướng của ông Trump nói Nga đã nhượng bộ để giải quyết xung đột Ukraine

Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc sắp được biên chế

Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc sắp được biên chế

Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Lần đầu hé lộ hình ảnh quân nhân Triều Tiên thực chiến ở Nga

Lần đầu hé lộ hình ảnh quân nhân Triều Tiên thực chiến ở Nga

Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!

Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!

Vụ án nói trên đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục khi chị gái của chàng trai tên Hoàng chia sẻ hoàn cảnh của em trai mình lên mạng.

Sau khi bị rơi vào tay nhóm lừa đảo, Hoàng phải làm việc từ 16 đến 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng do không lừa được nạn nhân nào, những người quản lý tại khu nhà ở Kaixuan thường đánh vào eo Hoàng bằng gậy sắt và tát vào tai Hoàng. Hậu quả là Hoàng bị điếc và sụt hơn 10 kg.

Với sự giúp đỡ của tổ chức phi lợi nhuận Chaoshan Chamber of Commerce ở Myanmar về việc thương lượng tiền chuộc, kẻ cầm đầu đã đồng ý với số tiền 350.000 nhân dân tệ (gần 1,3 tỉ đồng). Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6, còn Chu đã bị bắt khi trở về Trung Quốc sau 10 ngày du lịch ở Thái Lan.

Tin liên quan

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Cơ quan chức năng Campuchia đang truy lùng những kẻ cầm đầu, sau khi bắt giữ hàng ngàn nghi phạm lừa đảo trực tuyến tại nhiều nơi trên cả nước.

Tướng Thái Lan hé lộ sự thật đáng lo về các hang ổ lừa đảo trực tuyến

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Myanmar tỉnh Quảng Đông Thái Lan tỉnh phúc kiến Vụ án lừa đảo cảnh sát mạng xã hội đường dây lừa đảo lừa đảo ở Myanmar cô gái bạn trai lừa đảo viễn thông tiền chuộc Trung Quốc đại lục tìm việc tịch thu hộ chiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận