Tân Thứ trưởng Bộ Y tế nói về thước đo thực chất của tiến bộ y học

"Đằng sau mỗi người bệnh ung thư là một gia đình với biết bao lo lắng, kỳ vọng và những gánh nặng không chỉ về sức khỏe mà cả về kinh tế, tinh thần. Y học tiến bộ vượt bậc, từng bước thay đổi tiên lượng và cơ hội sống của nhiều người bệnh.

Nhưng những người làm khoa học và quản lý y tế phải trả lời một câu hỏi lớn hơn: thành tựu ấy đã đến được với bao nhiêu người bệnh? Bao nhiêu người được phát hiện sớm, điều trị đúng, sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn? Đó mới là thước đo thực chất của tiến bộ y học", PGS-TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, tân Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ với các chuyên gia đầu ngành tại hội nghị khoa học về ung thư tổ chức tại Hà Nội ngày 5.11.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhìn nhận, chi phí điều trị ung thư đặt ra những thách thức đối với người bệnh và hệ thống bảo hiểm y tế ẢNH: THÁI HÀ

Mong muốn thành tựu y khoa đến được với mọi người bệnh không may mắc ung thư, ông Đào Xuân Cơ yêu cầu: "Không để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách về cơ hội sống. Đây phải là mục tiêu xuyên suốt trong tổ chức hệ thống chăm sóc người bệnh ung thư của Việt Nam".

Ông cũng khẳng định, một nền ung thư học tiên tiến không chỉ đánh giá bằng những thiết bị hiện đại hay kỹ thuật điều trị phức tạp, mà trước hết phải thể hiện ở khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và chăm sóc toàn diện người bệnh.

Tình trạng phát hiện bệnh muộn, sự chênh lệch về năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng đối với người bệnh vẫn là những thách thức lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh về minh bạch tài chính trong điều trị ung thư. Theo ông, nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện đại mang lại hy vọng lớn, nhưng chi phí cũng đặt ra những thách thức đối với người bệnh và hệ thống bảo hiểm y tế.

"Do đó, phải thúc đẩy đánh giá công nghệ y tế, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, dựa trên bằng chứng, hiệu quả điều trị và khả năng cân đối nguồn lực. Mỗi đồng ngân sách, mỗi đồng từ Quỹ bảo hiểm y tế và mỗi khoản chi trả của người dân đều phải được sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích", ông Cơ yêu cầu.

Ông Cơ định hướng trọng tâm đối với sự phát triển của ngành ung thư Việt Nam trong thời gian tới là phát triển mạng lưới ung thư quốc gia đồng bộ, liên thông, phân tầng chuyên môn và lấy chất lượng điều trị làm trung tâm.

Hoàn thiện chính sách tài chính y tế và bảo đảm quyền lợi người bệnh; bảo vệ đội ngũ thầy thuốc hành nghề đúng pháp luật, đúng chuyên môn và đúng đạo đức nghề nghiệp.

Cùng đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển, nhưng phải dựa trên bằng chứng khoa học và hiệu quả thực tiễn. Không phải công nghệ mới nhất luôn là công nghệ phù hợp nhất. Không phải phương pháp đắt tiền nhất luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho mọi người bệnh.