Tân thủ tướng Anh cải tổ nội các, giảm thuế

Tân thủ tướng cũng điều chuyển một số bộ trưởng sang vị trí mới, trong khi bổ nhiệm các đồng minh vào các ghế bộ trưởng.

Trong số này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey thay ông Reeves làm Bộ trưởng Tài chính. Đây được xem là một quyết định gây bất ngờ và có thể phản ánh quan điểm của tân chính phủ.

Hồi tháng trước, ông Healey từ chức sau khi chỉ trích Thủ tướng lúc đó là ông Starmer đã không cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP vào năm 2030, từ đó đẩy nước Anh vào tình thế rủi ro. Vì thế, sự trở lại nội các của ông Healey trên vai trò mới có thể là tín hiệu cho thấy chính phủ mới sẽ ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng.

Thủ tướng Andy Burnham phát biểu sau khi nhậm chức ngày 20.7 Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ghế ngoại trưởng sẽ do ông Ed Miliband, cựu Bộ trưởng An ninh năng lượng và net zero, đảm nhiệm. Nội các mới cũng chứng kiến sự quay lại bất ngờ của lãnh đạo cánh tả Angela Rayner trên vai trò Bộ trưởng Nhà ở. Còn ông Wes Streeting, người từ bỏ kế hoạch chạy đua với ông Burnham cho vị trí lãnh đạo Công đảng, giờ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Miatta Fahnbulleh đảm nhận vai trò Bộ trưởng Năng lượng, bà Shabana Mahmood được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, và bà Yvette Cooper giữ chức Bộ trưởng Y tế. Còn ông Jonathan Reynold trở thành Bộ trưởng Kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và thương mại.

Phát biểu trước văn phòng Thủ tướng theo sau đợt cải tổ nội các, ông Burnham cam kết kiến tạo "một mô hình chính trị mới" và xây dựng "một nền kinh tế mới" cho Vương quốc Anh. Trước khi nội các nhóm họp lần đầu hôm qua, tân thủ tướng khởi động ngay chương trình nhằm giảm áp lực sinh hoạt cho hàng triệu người Anh bằng cách miễn thuế tiền điện. Cụ thể, ông Burnham tuyên bố từ tháng 10 sẽ không còn thu thuế giá trị gia tăng (VAT) trên hóa đơn điện của các hộ gia đình.

Biện pháp trên dự kiến sẽ giúp các hộ gia đình tiết kiệm được trung bình 45 bảng Anh/năm (hơn 1,6 triệu đồng). Dự kiến việc bãi bỏ VAT đối với tiền điện sẽ khiến ngân sách chính phủ giảm thu khoảng 850 triệu bảng Anh trong năm tài khóa hiện tại. Để bù đắp cho khoản hụt ngân sách, chính phủ mới sẽ hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống định danh số của cựu Thủ tướng Keir Starmer.

Về chính sách đối ngoại, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Burnham nhấn mạnh cam kết của Anh đối với quốc phòng và an ninh, theo AFP. Còn ông Trump cho biết đã có cuộc trao đổi tốt đẹp với ông Burnham, xoay quanh thương mại, hợp tác quân sự và vấn đề xung quanh eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho hay chẳng có hy vọng sẽ cải thiện quan hệ giữa Nga và Anh dưới thời thủ tướng mới.