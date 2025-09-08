Tân Thủ tướng Thái Lan nhậm chức, thành lập nội các

Việc bổ nhiệm ông Anutin làm thủ tướng thứ 32 của Thái Lan có hiệu lực tức thời, và đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn trở thành đảng đối lập, theo báo The Nation.

Tân thủ tướng cũng cam kết sẽ giải tán Hạ viện trong 4 tháng, và trong thời gian này sẽ xây dựng đội ngũ nội các đầy năng lực. Một số cái tên đầu tiên cho nội các mới bao gồm ông Sihasak Phuangketkeow làm Ngoại trưởng; ông Ekniti Nitithanprapas làm Bộ trưởng Tài chính và ông Auttapol Rerkpiboon cho vai trò Bộ trưởng Năng lượng, báo The Bangkok Post đưa tin. Ông Anutin cũng đưa ra 4 ưu tiên cho chính phủ mới, lần lượt là kinh tế, xung đột với Campuchia, thiên tai và các vấn đề xã hội.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul (giữa) và các thành viên nội các Ảnh: AFP

Cùng ngày, báo The Nation dẫn kết quả khảo sát do Viện Phát triển Hành chính Quốc gia (Nida) thực hiện cho thấy đa số người dân Thái (59,24%) muốn giải tán quốc hội ngay, chứ không cần phải đợi đến 4 tháng sau theo như cam kết của tân Thủ tướng. Phần lớn người tham gia khảo sát cũng ủng hộ tiến hành sửa đổi theo từng điều khoản cụ thể của Hiến pháp Thái Lan, thay vì viết lại toàn bộ.