TAND TP.HCM xét xử vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

Theo dự kiến, ngày mai (15.8), Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm về tội hành hạ người khác, xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng sau phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: THANH NIÊN

Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa. Vụ án sẽ được xét xử kín.

Theo đó, bị cáo Giáp Thị Sông Hương và các đồng phạm là bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) bị khởi tố, truy tố về hành vi bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng.

Vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng được phanh phui ngày 4.9.2024, sau loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (số ra ngày 4.9 - 5.9.2024) của Báo Thanh Niên.

Báo Thanh Niên phản ánh về việc Mái ấm Hoa Hồng như "địa ngục trần gian" đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này.

Theo đó, mái ấm nhận nuôi dưỡng gần 100 trẻ, trong đó có cả trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi. Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo mẫu tại mái ấm có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ.

Trong đó, có bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bảo mẫu ngồi lên người, nhéo lỗ tai. Thậm chí, một bé còn bị tác động vật lý đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng vào ngày 4.9.2024, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo công an địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra xử lý.

Mái ấm Hoa Hồng hoạt động theo giấy phép của Phòng LĐ-TB-XH Q.12 cũ, cấp hồi tháng 7.2023, do Giáp Thị Sông Hương quản lý trực tiếp. Nơi đây đăng ký nuôi nhận 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng tại thời điểm kiểm tra ngày 4.9.2024, lực lượng chức năng ghi nhận có 86 trẻ sinh sống tại mái ấm.

Sau đó, công an phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục nuôi dưỡng.

Cho đến nay, Mái ấm Hoa Hồng đã bị thu hồi giấy phép hoạt động.