Tặng 100 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, chia sẻ những mất mát, nỗi đau của các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin đã phải gánh chịu trong nhiều năm qua. Tham dự buổi lễ trao quà tặng có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ Long An; lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và tỉnh Long An.

Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng quà cho các chất độc màu da cam/dioxin

Từ năm 2020, nhằm hỗ trợ chia sẻ những khó khăn đối với các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, phát huy truyền thống tương thân tương ái của doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với nội dung phát động doanh nhân trẻ cả nước giúp đỡ những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn; tạo nhịp cầu nối để các doanh nghiệp trong cả nước tài trợ và ủng hộ cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin công cụ sản xuất và dụng cụ, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Long An tặng hoa cho đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Long An thay lời cảm ơn H.D.N.T

Đến thời điểm hiện tại, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai chương trình trao tặng quà tại 24 tỉnh, thành phố cho tổng cộng 875 nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí là 1,75 tỉ đồng cùng hiện vật.

Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ: "Tôi mong rằng những món quà nhỏ mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng ngày hôm nay sẽ phần nào là sự sẻ chia với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thông qua Chương trình này, tôi cũng xin kêu gọi các cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước cùng cùng chung sức, chung lòng, tập trung nguồn lực nhiều hơn nữa cho công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn, vất vả, cả về vật chất và tinh thần".



Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Long An tổ chức thăm và trao tặng 100 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tại tỉnh Long An.

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết.