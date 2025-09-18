Tăng 200%, tôm hùm xuất khẩu lần đầu vượt mốc nửa tỉ USD

Theo bà Lê Hằng, Phó chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tôm hùm chính là "ngôi sao" của ngành xuất khẩu thủy sản trong 8 tháng qua với kim ngạch lên tới 536 triệu USD, tăng 194% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã giúp mặt hàng tôm nói chung chạm mốc 3 tỉ USD và tăng tới 23% trong 8 tháng của năm 2025. Tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam.



Xuất khẩu tôm hùm tăng trưởng mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm cho biết, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực của mặt hàng này. Dự báo giai đoạn từ nay đến cuối năm lượng xuất khẩu tôm hùm sẽ tiếp tục tăng vì bắt đầu vào mùa cao điểm tiêu thụ tôm hùm trong năm. Giai đoạn này gắn liền với nhiều lễ hội truyền thống, xum họp gia đình như tết Trung thu, tết Tây và năm mới âm lịch…

Trong 8 tháng qua, thị trường Trung Quốc đã nhập khẩu tôm Việt Nam đến 836 triệu USD tăng 75% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 30% tổng kim ngạch cả nước. Bên cạnh tôm hùm, người Trung Quốc chi mạnh tay cho các sản phẩm tôm sú size lớn từ Việt Nam. Đây là một lợi thế đặc trưng của ngành tôm Việt Nam so với các đối thủ lớn như Ecuador hay Ấn Độ.

Trong khi đó, thị trường quan trọng thứ 2 là Mỹ mới đạt gần 500 triệu USD tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh mặt hàng tôm, xuất khẩu cá tra cũng tăng gần 10% trong 8 tháng qua và đạt con số 1,4 tỉ USD. Sự tăng trưởng mạnh của nhiều mặt hàng chủ lực khiến xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 đạt đến trên 1,1 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Lũy kế 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7,3 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ 2024.

Với kết quả này, bà Lê Hằng lạc quan, "xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2025 đang tiến gần cột mốc 10 tỉ USD, một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh đầy thách thức".