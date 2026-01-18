Tặng 2.000 vé xe Tết sum vầy 2026, rút ngắn hành trình tết về nhà

Đoàn người nô nức chuẩn bị về quê ăn tết trên các chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy

Con về nhà là tết đến nhà

Khi nào bạn cảm nhận rõ tết đang đến? Là tờ lịch được xé sắp hiện ngày giáp tết hay phố xá bắt đầu rực rỡ hơn cùng nhạc xuân được phát cả ngày? Với nhiều gia đình có con đi học, đi làm xa, tết chỉ thật sự xuất hiện khi người đi xa trở về. Nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi từ sớm, mâm cơm vẫn đủ món quen, gian bếp vẫn đỏ lửa như mọi năm nhưng trong nhà vẫn còn thiếu. Một chiếc ghế được chừa sẵn. Một bữa cơm đông người nhưng vẫn chưa đủ.

Có người nán lại làm thêm ít hôm để ra tết có đồng ra đồng vào, có người chần chừ vì tiền vé tàu xe ngày giáp tết quá cao. Những lý do rất chính đáng nhưng lại kéo tết lùi lại thêm một chút. Với cha mẹ ông bà, tết không được đếm bằng ngày, mà bằng sự chờ đợi. Chờ một cuộc gọi báo "con sắp về", chờ một chuyến xe, chờ tiếng mở cửa quen thuộc sau nhiều tháng xa cách. Chỉ khi người đi xa trở về, ngôi nhà mới thật sự có tết.

Bởi vậy, với sinh viên và người lao động xa quê, trở về dịp tết là mang theo cả không khí sum họp, hạnh phúc về nhà. Đó là lúc bữa cơm đã đủ người, cha mẹ thôi đếm ngày, và căn nhà vốn yên ắng bỗng đầy tiếng nói cười.

Hành trình về nhà dễ dàng hơn

Hiểu được những trăn trở đó, chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 tiếp tục được triển khai với thông điệp "Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT" do Báo Thanh Niên với sự đồng hành bốn năm liên tiếp của Công ty Acecook Việt Nam tổ chức. Năm nay, chương trình trao tặng 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động đang sinh sống, học tập tại TP.HCM và các tỉnh lân cận giúp hành trình trở về nhà trở nên nhẹ nhõm hơn.

Khi chi phí đi lại được san sẻ, việc về quê ăn tết sẽ không còn là điều phải cân nhắc quá nhiều. Khoản tiền vốn dành cho vé xe nay có thể dùng để mua thêm món quà nhỏ cho ba mẹ, sắm sửa chút tết mang về nhà, hay đơn giản là để lòng bớt lo khi nghĩ đến chuyến đi. Quan trọng hơn "Tết này con về sớm" trở nên dễ nói hơn, khi hành trình về nhà không còn là áp lực tài chính.

Hiện chương trình chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 đang tiếp tục trao tặng vé. Với số lượng vé có hạn, ban tổ chức khuyến khích sinh viên và người lao động có nhu cầu sớm hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn để không bỏ lỡ cơ hội.

Sinh viên và người lao động có thể đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến qua website tetsumvay.thanhnien.vn. Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (643 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM). Thời gian đăng ký vé từ đây đến hết 24.1.2025. Bắt đầu từ TP.HCM, Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 - Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT sẽ lăn bánh về 15 tỉnh thành: Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Quảng Ngãi, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Các chuyến xe sẽ bắt đầu lăn bánh lúc 6 giờ 7.2.2026 (nhằm 20 tháng Chạp Âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (01 Lưu Hữu Phước, Khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM).

Không chỉ là những chuyến xe đưa người xa quê trở về, chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 - "Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT" còn là sự đồng hành với người dân để tết không phải lỡ hẹn. Giữa những bộn bề mưu sinh, chỉ cần được trở về đúng lúc, được ngồi bên gia đình khi năm cũ khép lại, tết đã đủ đầy và trọn vẹn.