Tăng 30% thí sinh dự thi xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt đầu tiên từ ngày mai (26.3) ảnh: hà ánh

Trên 15.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt đầu tiên

Hôm nay (25.3), thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường sẽ diễn ra từ ngày mai (26.3) đến hết ngày 29.3. Trong đợt đầu tiên này, kỳ thi diễn ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Đắk Lắk và Đà Nẵng. Đáng chú ý, với 15.138 thí sinh dự thi, số thí sinh dự thi đợt 1 năm nay tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

Kỳ thi có các bài thi độc lập gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong số các môn thi ở trên để xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt dựa trên đề án tuyển sinh của trường năm 2026 và các trường có sử dụng kết quả kỳ thi.

Thí sinh làm bài thi trên máy vi tính tại các điểm thi do trường tổ chức và được quyền lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp. Kỳ thi dành cho học sinh lớp 11, 12 và cá nhân có nguyện vọng tìm hiểu về kỳ thi, bài thi. Kỳ thi này là phương thức xét tuyển quan trọng hướng đến việc tuyển chọn được những thí sinh có năng lực chuyên biệt phù hợp với yêu cầu đầu vào của các ngành học mang tính đặc thù của trường.

Theo thông tin tuyển sinh đã công bố, năm nay trường tiếp tục sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển kết hợp với học bạ ở nhiều ngành.

Thí sinh cần lưu ý gì trước khi bước vào kỳ thi?

Lưu ý thí sinh trước ngày dự thi, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung cho rằng thí sinh cần tuyệt đối tuân thủ thời gian ghi trên giấy báo dự thi. Thí sinh nên đến sớm hơn thời gian quy định ít nhất 30 phút để tránh các tình huống phát sinh. Lưu ý, thí sinh đến muộn quá 15 phút so với giờ bắt đầu làm bài sẽ không được phép vào khu vực thi, đồng nghĩa với việc mất quyền dự thi.

Về giấy tờ tùy thân, thạc sĩ Trung cho biết, thí sinh bắt buộc phải mang theo CCCD để thực hiện thủ tục xác thực trước khi vào phòng thi. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của kỳ thi. Trong trường hợp bị mất hoặc quên CCCD, thí sinh cần chủ động liên hệ ngay với Hội đồng thi tại điểm thi để được hướng dẫn phương án giải quyết phù hợp, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân. "Trong trường hợp cần sử dụng VNeID để dự thi, thí sinh cần đến sớm để làm thủ tục xác thực tại phòng hội đồng vì thí sinh không được mang điện thoại vào khu vực thi", Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lưu ý thêm.

Theo quy định của kỳ thi, thí sinh chỉ được phép mang theo CCCD và máy tính cầm tay nằm trong danh mục được phép (không có bộ nhớ lưu trữ, không có chức năng lập trình). Các vật dụng khác như bút chì, giấy nháp sẽ được Hội đồng thi cung cấp tại phòng thi. Tuyệt đối không mang theo các thiết bị điện tử có chức năng thu phát tín hiệu như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, tai nghe…

Trong quá trình làm bài, thạc sĩ Trung khuyên: "Thí sinh cần đọc kỹ đề thi, nắm rõ yêu cầu của từng phần, đặc biệt là các câu hỏi tự luận và phần trả lời ngắn. Việc phân bổ thời gian hợp lý giữa các phần là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành bài thi hiệu quả. Không nên dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó mà bỏ qua các câu hỏi khác. Đồng thời, cần thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ coi thi, giữ trật tự và không trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào".

"Giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý trước và trong kỳ thi là rất cần thiết. Thí sinh nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống hợp lý và tránh thức khuya trước ngày thi. Khi bước vào phòng thi, hãy giữ tinh thần bình tĩnh, tự tin để phát huy tốt nhất năng lực của mình", thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nói thêm.