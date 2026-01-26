Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tăng án 9/13 bị cáo trong vụ chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài

Phan Thương
Phan Thương
26/01/2026 18:45 GMT+7

Chấp nhận kháng nghị, Tòa phúc thẩm tăng án, không áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ 9/13 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép hơn 5.700 tỉ đồng...

Ngày 26.1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Tây Ninh về tăng án, không áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ đối với 9/13 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn khống hơn 15.000 tỉ đồng, vận chuyển trái phép hơn 5.700 tỉ đồng qua biên giới xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tăng án 9/13 bị cáo trong vụ chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài - Ảnh 1.

Nội dung kháng nghị được Báo Thanh Niên phản ánh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị cáo đầu vụ chuyển từ phạt tiền sang tù 5 năm

Cụ thể, 2 bị cáo đầu vụ, Viện phúc thẩm 3 kháng nghị tăng án và không cho phạt tiền, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng từ 8 năm tù lên 13 năm tù ở 2 tội danh; bị cáo Nguyễn Văn Quân tăng từ 2 năm tù lên 3 năm tù tội “mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời chuyển từ phạt tiền 1 tỉ đồng sang phạt tù 5 năm về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tương tự, HĐXX cũng chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt tù với 3 bị cáo Trần Hiếu Quang, Đỗ Như Diễn, Nguyễn Thanh Hiền; không áp dụng hình phạt tiền với 3 bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Sương, Nguyễn Ngọc Châu; không áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với bị cáo Võ Thị Thu Hồng.

Từ đó, tuyên phạt bị cáo Quang từ 3 năm 6 tháng tù thành 5 năm tù, Diễn từ 4 tháng 9 ngày tù thành 1 năm 9 tháng tù, Hiền từ 5 tháng 3 ngày tù thành 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng từ phạt tiền 1 tỉ đồng chuyển sang phạt tù 2 năm tù, Phạm Văn Sương chuyển từ phạt tiền 700 triệu đồng sang phạt tù 1 năm 9 tháng tù; Nguyễn Ngọc Châu chuyển từ phạt tiền 800 triệu đồng sang phạt tù 3 năm về tội “mua bán trái phép hóa đơn”, và tăng phạt tiền từ 200 triệu đồng lên 400 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Võ Thị Thu Hồng chuyển từ 1 năm cải tạo không giam giữ sang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 - ngày 31.12.2023, Hùng và Quân chủ mưu mua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Campuchia (giấy C/O) về Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi đối với hàng nông sản là 0%.

Đồng thời, 2 bị cáo này thuê một số bị cáo mở tờ khai hải quan, thành lập các công ty nhập khẩu nông sản, mua bán trái phép hóa đơn lòng vòng. Sau đó, Hùng và Quân tiếp tục mua bán sử dụng các tờ khai hải quan đã thông quan để vận chuyển tiền tệ (USD) trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hưởng lợi.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 246 triệu USD (tương đương hơn 5.700 tỉ đồng) sang Campuchia, thông qua hệ thống 12 công ty được thành lập để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng nông sản, nhưng thực chất là để rút tiền mặt và chuyển ngoại tệ trái phép.

Tin liên quan

Kháng nghị thay đổi án 9/13 bị cáo đường dây chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài

Kháng nghị thay đổi án 9/13 bị cáo đường dây chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài

Trong vụ án mua bán hóa đơn và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng, Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt, và không áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ đối với 9/13 bị cáo.

Khám phá thêm chủ đề

tăng án Phạt tiền kháng nghị Tòa phúc thẩm Viện phúc thẩm 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận