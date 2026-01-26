Tăng án 9/13 bị cáo trong vụ chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài

Ngày 26.1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Tây Ninh về tăng án, không áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ đối với 9/13 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn khống hơn 15.000 tỉ đồng, vận chuyển trái phép hơn 5.700 tỉ đồng qua biên giới xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nội dung kháng nghị được Báo Thanh Niên phản ánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị cáo đầu vụ chuyển từ phạt tiền sang tù 5 năm

Cụ thể, 2 bị cáo đầu vụ, Viện phúc thẩm 3 kháng nghị tăng án và không cho phạt tiền, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng từ 8 năm tù lên 13 năm tù ở 2 tội danh; bị cáo Nguyễn Văn Quân tăng từ 2 năm tù lên 3 năm tù tội “mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời chuyển từ phạt tiền 1 tỉ đồng sang phạt tù 5 năm về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tương tự, HĐXX cũng chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt tù với 3 bị cáo Trần Hiếu Quang, Đỗ Như Diễn, Nguyễn Thanh Hiền; không áp dụng hình phạt tiền với 3 bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Sương, Nguyễn Ngọc Châu; không áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với bị cáo Võ Thị Thu Hồng.

Từ đó, tuyên phạt bị cáo Quang từ 3 năm 6 tháng tù thành 5 năm tù, Diễn từ 4 tháng 9 ngày tù thành 1 năm 9 tháng tù, Hiền từ 5 tháng 3 ngày tù thành 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng từ phạt tiền 1 tỉ đồng chuyển sang phạt tù 2 năm tù, Phạm Văn Sương chuyển từ phạt tiền 700 triệu đồng sang phạt tù 1 năm 9 tháng tù; Nguyễn Ngọc Châu chuyển từ phạt tiền 800 triệu đồng sang phạt tù 3 năm về tội “mua bán trái phép hóa đơn”, và tăng phạt tiền từ 200 triệu đồng lên 400 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Võ Thị Thu Hồng chuyển từ 1 năm cải tạo không giam giữ sang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 - ngày 31.12.2023, Hùng và Quân chủ mưu mua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Campuchia (giấy C/O) về Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi đối với hàng nông sản là 0%.

Đồng thời, 2 bị cáo này thuê một số bị cáo mở tờ khai hải quan, thành lập các công ty nhập khẩu nông sản, mua bán trái phép hóa đơn lòng vòng. Sau đó, Hùng và Quân tiếp tục mua bán sử dụng các tờ khai hải quan đã thông quan để vận chuyển tiền tệ (USD) trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hưởng lợi.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 246 triệu USD (tương đương hơn 5.700 tỉ đồng) sang Campuchia, thông qua hệ thống 12 công ty được thành lập để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng nông sản, nhưng thực chất là để rút tiền mặt và chuyển ngoại tệ trái phép.