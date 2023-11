Tảng băng lớn nhất thế giới bất ngờ trôi dạt, nguy cơ ảnh hưởng tàu thuyền

Tảng băng lớn nhất thế giới đang trôi khỏi Nam Cực REUTERS

Đài ABC News ngày 26.11 dẫn lời giới khoa học cho hay tảng băng lớn nhất thế giới lần đầu tiên di chuyển trong hơn 3 thập niên và trôi nhanh khỏi vùng nước Nam Cực.

Với diện tích khoảng 4.000 km2, tảng băng A23a có kích thước lớn gấp 3 lần thành phố New York (bang New York, Mỹ) và từng là nơi có trạm nghiên cứu của Liên Xô cũ. Sau khi tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne ở phía tây Nam Cực vào năm 1986, tảng băng đã bị mắc kẹt do phần đế chạm đáy biển Weddell.

Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tảng băng nặng gần 1.000 tỉ tấn này hiện đang trôi nhanh vượt qua mũi cực bắc của bán đảo Nam Cực, dưới sự ảnh hưởng của gió mạnh và dòng chảy.

Nhà nghiên cứu sông băng của Viện Khảo sát Nam Cực Anh Oliver Marsh cho biết rất hiếm khi nhìn thấy một tảng băng có kích thước như thế này đang di chuyển, vì vậy các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ đường đi của nó.

Khi tăng tốc, tảng băng khổng lồ có thể sẽ trôi vào dòng hải lưu Vòng Nam Cực và di chuyển về phía Nam Đại Dương.

Giới khoa học vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân khiến tảng băng này di chuyển. "Theo thời gian, có lẽ nó mỏng hơn và có thêm sức nổi nên bị dòng hải lưu đẩy đi", theo ông Marsh.

Nếu mắc cạn tại khu vực đảo Nam Georgia, tảng băng này có thể ảnh hưởng đến động vật hoang dã ở Nam Cực, khiến hàng triệu hải cẩu, chim cánh cụt và chim biển mất nguồn thức ăn tại vùng nước này.

Vào năm 2020, một tảng băng trôi khổng lồ khác là A68 gây lo ngại về khả năng va chạm với đảo Nam Georgia. Tuy nhiên, tảng băng này sau đó đã vỡ ra thành nhiều tảng nhỏ hơn nên không ảnh hưởng đến các sinh vật trong khu vực.

Theo ông Marsh, tảng băng A23a rất lớn nên sẽ tồn tại lâu và có thể tiến về phía Nam Phi, gây cản trở giao thông đường biển.