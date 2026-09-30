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    Văn hóa

    Tặng bảo tàng 2 khẩu súng từng được mang theo khi giải phóng Sài Gòn

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Khẩu AK và M79 từng được Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Tàu cùng đồng đội mang theo trong giờ phút giải phóng Sài Gòn trưa 30.4.1975 vừa được trao tặng Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Khẩu súng của ông Tư Cang

    Ngày 30.9, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước, thuộc phường Tam Long (TP.HCM).

    Tại buổi lễ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, trao tặng bảo tàng hai khẩu súng từng gắn bó với ông trong ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975. Đó là một khẩu AK của Liên Xô và một khẩu M79 của Mỹ.

    Hai khẩu súng được đại tá Nguyễn Văn Tàu và ông Võ Viết Thanh mang trên cùng một chiếc xe Jeep tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa 30.4.1975. Sau hơn nửa thế kỷ được gìn giữ, những kỷ vật này nay được trao lại cho bảo tàng.

    Ngoài ra, đại tá Nguyễn Văn Tàu còn tặng 3 cuốn hồi ký do ông viết, gồm Nước mắt ngày gặp mặt, Tình báo kể chuyệnSài Gòn Mậu Thân 1968

    Tặng 2 kỷ vật từng được cầm tiến vào giải phóng Sài Gòn cho bảo tàng - Ảnh 1.

    Các kỷ vật được tặng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Dịp này, thân nhân ông Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trao tặng cuốn sổ lý lịch Đảng, đơn xin vào Đảng và giấy chứng nhận 65 năm tuổi Đảng của ông. Trong đó, đơn xin vào Đảng được viết trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

    Ban tổ chức cũng tiếp nhận hồi ký của bà Lê Minh Nguyệt, nguyên cán bộ phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ghi lại quá trình hoạt động cách mạng của gia đình và nhân dân Long Phước trong hai cuộc kháng chiến; cùng lý lịch đảng viên của ông Nguyễn Phúc Lợi. Những tài liệu này được bà Nguyễn Thị Hồng Minh, con gái bà Nguyệt, gìn giữ nhiều năm trước khi trao tặng bảo tàng.

    Bà Nguyễn Thị Hồng Minh cũng là nhân chứng từng trực tiếp đào giao thông hào, cùng quân và dân Long Phước bám trụ trong những năm tháng chiến tranh.

    Tặng 2 kỷ vật từng được cầm tiến vào giải phóng Sài Gòn cho bảo tàng - Ảnh 2.

    2 khẩu súng được cất giữ hơn nửa thế kỷ được ông Tư Cang trao tặng cho Bào tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Nhà sưu tập tư nhân Lý Thanh Bình trao tặng di tích ba hiện vật chiến tranh, gồm hai mảnh thân súng ngắn và một chiếc muỗng quân dụng của quân đội Úc từng sử dụng tại chiến trường Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên chiếc muỗng có dòng chữ “Biếu Má” và chữ “Nghĩa”.

    Các kỷ vật, tài liệu được trao tặng sẽ góp phần bổ sung tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày và phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước.

    Tặng 2 kỷ vật từng được cầm tiến vào giải phóng Sài Gòn cho bảo tàng - Ảnh 3.

    Thân nhân gia đình ông Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trao tặng cuốn sổ lý lịch Đảng của ông Ninh

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Long Phước - "núm sữa cách mạng" của căn cứ kháng chiến

    Ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Long Phước là vùng đất có truyền thống cách mạng, gắn liền với hơn 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây từng là căn cứ, địa bàn đứng chân của nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, được nhân dân hết lòng che chở.

    Theo ông Sơn, Long Phước được xem là “núm sữa cách mạng” của căn cứ kháng chiến. Từ lòng yêu nước và ý chí bám đất giữ làng, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng thành lập đầu năm 1949, quân và dân địa phương đã xây dựng hệ thống địa đạo.

    Tặng 2 kỷ vật từng được cầm tiến vào giải phóng Sài Gòn cho bảo tàng - Ảnh 4.

    Những hiện vật được đưa đến Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng vào ngày đầu lễ phát động

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Với những công cụ thô sơ như cuốc chim, xẻng, ky tre, người dân kiên trì đào hàng ngàn mét đường hầm liên hoàn qua 5 ấp. Hệ thống địa đạo trở thành nơi trú ẩn, chiến đấu và bảo vệ lực lượng cách mạng trước những cuộc càn quét của đối phương.

    Tặng 2 kỷ vật từng được cầm tiến vào giải phóng Sài Gòn cho bảo tàng - Ảnh 5.

    Kỷ vật là cái muỗng, có ghi chữ "Biếu Má" và "Nghĩa"

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Trong kháng chiến, quân và dân Long Phước đã kiên cường chống trả nhiều trận càn, trong đó có 44 ngày đêm chống càn năm 1963 và những trận đánh ác liệt với quân Mỹ cùng lực lượng đồng minh năm 1966. Dù bị đánh phá, cày xới, hệ thống địa đạo vẫn được giữ vững, trở thành điểm tựa quan trọng của căn cứ kháng chiến.

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