Tăng cường hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới

Sáng 16.4, tại Bắc Kinh, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có cuộc hội đàm với anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, nhân dịp đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại Trung Quốc.

Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Về phía Trung Quốc có anh Từ Hiểu, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên toàn Trung Quốc.

Toàn cảnh tọa đàm ẢNH: CTV

Quán triệt định hướng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng về công tác thanh niên

Mở đầu cuộc hội đàm, anh A Đông nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc thực hiện các chỉ đạo từ Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo đó, lãnh đạo cao nhất hai Đảng đã dành sự quan tâm sâu sắc và kỳ vọng lớn lao đối với thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra 3 điểm hy vọng đối với thanh niên Việt - Trung. Thứ nhất, mong muốn thanh niên hai nước luôn đồng chí, anh em, tương trợ lẫn nhau, làm cho tình hữu nghị truyền thống thắm thiết và rạng rỡ hơn.

Thứ hai, kỳ vọng thanh niên dám đương đầu, dám gánh vác, dùng sức trẻ và sự sáng tạo để thúc đẩy hợp tác trong đổi mới, mở rộng cùng có lợi.

Thứ ba, hy vọng thanh niên có tầm nhìn rộng mở, tiên phong trong việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, đóng góp sức trẻ cho sự tiến bộ của thế giới.

Anh A Đông tặng anh Bùi Quang Huy bức tranh do thiếu nhi 2 nước cùng nhau vẽ trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 ẢNH: CTV

Anh A Đông cũng nhắc lại 4 điểm hy vọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra cho thế hệ trẻ: phải rèn luyện lập trường chính trị kiên định, có lý tưởng đúng đắn; không ngừng đi sâu nhận thức về tầm cao chiến lược của quan hệ Việt - Trung; tăng cường học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật và tinh thần đổi mới sáng tạo; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cho sự phát triển của mỗi nước và tình hữu nghị song phương.

"Tôi cảm thấy sự chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng đã chỉ rõ phương hướng cho công tác thanh niên của chúng ta, đưa giao lưu thanh niên Trung - Việt lên một tầm cao mới", anh A Đông nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy tặng anh A Đông phù điêu biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: CTV

Đáp từ, anh Bùi Quang Huy bày tỏ niềm vinh dự khi hai tổ chức Đoàn được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm đặc biệt. Anh khẳng định: "Để quan hệ hai nước, tình hữu nghị hai nước càng ngày càng phát triển trong tương lai thì vai trò của thanh niên, vai trò của tổ chức Đoàn là rất quan trọng. Thanh niên luôn là cầu nối quan trọng trong giao lưu của hai nước".

Theo anh Bùi Quang Huy, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm (thành lập Đảng năm 2030 và thành lập nước năm 2045), việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc - ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam - là vô cùng cần thiết.

Anh Bùi Quang Huy cho rằng, tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em" cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ hai nước.

Thành quả và sức lan tỏa của dự án "Hành trình đỏ"

Dự án "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" được xem là điểm sáng trong hợp tác thanh niên thời gian qua. Anh A Đông cho biết, sau hơn một năm thực hiện, dự án đã thu được những kết quả rất ấn tượng với 7 đợt hành trình, thu hút 1.239 thanh niên ưu tú Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực tham gia.

Các đoàn đại biểu đã đi qua 10 tỉnh, thành phố của Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồ Bắc, Hồ Nam...

Anh A Đông trao đổi tại hội đàm ẢNH: CTV

Các chủ đề nghiên cứu như "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc", "Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc", "Kế thừa gen đỏ" đã giúp thanh niên Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng và sự phát triển hiện đại của Trung Quốc.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá cao cách tổ chức khoa học của phía Trung Quốc. Anh cho rằng "Hành trình đỏ" không chỉ đơn thuần là tham quan mà mang hàm lượng giáo dục lý tưởng cách mạng rất cao, được thể hiện một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp cận. Những chia sẻ của đại biểu trên mạng xã hội sau chuyến đi đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, bồi đắp niềm tin và tình cảm giữa thanh niên hai nước.

Dựa trên những thành công đã đạt được, anh A Đông và anh Bùi Quang Huy thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng cho giai đoạn tiếp theo, tập trung vào tính thực chất và hiện đại.

Về quy mô và đối tượng tham gia, anh A Đông đề xuất trong giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tiếp tục mời 2.000 thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia "Hành trình đỏ". Phía Trung Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến lực lượng 25.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức cho các lưu học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu tại địa phương ngay tại chỗ.

Anh Bùi Quang Huy hoàn toàn nhất trí và cho biết phía Việt Nam cũng sẽ tổ chức các chương trình tương tự cho sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam để đa dạng hóa đối tượng và tăng tính hiệu quả.

Về lĩnh vực hợp tác trọng tâm: Ngoài việc tìm hiểu lịch sử, dự án tới đây sẽ chú trọng vào các bối cảnh hiện đại như: Trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới, robot, hàng không vũ trụ và vật liệu mới.

Anh A Đông nhấn mạnh AI đang là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược toàn cầu, thanh niên hai nước cần chung sức để hình thành sức mạnh hợp tác. Anh Bùi Quang Huy đề xuất thành lập các nhóm hợp tác thanh niên theo chuyên ngành như: nhóm Chủ tịch Hội Sinh viên, nhóm doanh nhân trẻ, nhóm nhà khoa học trẻ, nhóm bí thư Đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước... để trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu.

Gắn kết lý tưởng cách mạng với hành động thực tế

Tại hội đàm, hai bên thống nhất cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giao lưu thanh niên. Anh Bùi Quang Huy đề xuất phương thức "trực tuyến trước, trực tiếp sau". Theo đó, các đại biểu sẽ học các module lý luận, tham gia tọa đàm trực tuyến theo chuyên đề trước khi đi thực tế. Việc này giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu và tiết kiệm chi phí.

Anh A Đông cũng gợi ý sử dụng các phương tiện truyền thông mới, tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL, nhà văn mạng và các nền tảng mạng xã hội để kể câu chuyện hữu nghị Việt - Trung theo cách trẻ trung, sinh động hơn.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại hội đàm ẢNH: CTV

Anh Bùi Quang Huy đề xuất tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí của hai Đoàn như Báo Thanh Niên, Tiền Phong, Thiếu niên Nhi đồng. Anh A Đông đánh giá cao sự phát triển của các kênh truyền thông của VN trên YouTube và mong muốn hai bên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về tuyên truyền đối ngoại.

"Tôi ấn tượng với Báo Thanh Niên Việt Nam có lượng fan trên YouTube rất lớn (7 - 8 triệu). Chúng tôi có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm về tuyên truyền đối ngoại của các bạn", anh A Đông đánh giá.

Tại hội đàm, anh A Đông và anh Bùi Quang Huy thống nhất thành lập ủy ban hoặc tổ công tác chung để điều hành, hướng dẫn các địa phương tổ chức "Hành trình đỏ" đảm bảo chất lượng và đúng định hướng.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm ẢNH: CTV

Cả hai thủ lĩnh thanh niên đều nhấn mạnh việc bảo vệ thế hệ trẻ trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là các âm mưu "hòa bình", "cách mạng màu".

Anh Bùi Quang Huy khẳng định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ then chốt. Việc thanh niên hai nước cùng nhau nghiên cứu lịch sử cách mạng, học tập các địa chỉ đỏ chính là cách tự thân nâng cao bản lĩnh chính trị.