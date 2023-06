Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ

Tại hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình của mỗi nước và phương hướng nhằm tăng cường hơn nữa, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho hay Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn thay đổi chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc và ưu tiên những ngành công nghệ cao thích hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas TTXVN

Nhất trí với đề nghị cụ thể của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas cho biết Thụy Sĩ sẽ đẩy mạnh hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Ông cũng cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này đoàn sẽ gặp gỡ và làm việc với các doanh nghiệp Thụy Sĩ để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, nhất là việc bảo đảm các điều kiện lao động của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên đa dạng hóa hơn về thị trường, cùng thúc đẩy thu hẹp khác biệt, sớm hoàn tất đàm phán, đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Đánh giá cao vai trò quan trọng của Thụy Sĩ trong EFTA, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thụy Sĩ thúc đẩy các thành viên khác sớm hoàn tất đàm phán, ký hiệp định này. Ông Martin Candinas nêu rõ quan điểm của Thụy Sĩ là quan tâm và mong muốn sớm ký kết hiệp định này. Cho rằng hai bên đang đi nhanh và đúng hướng, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ kỳ vọng sang năm 2024 hai bên có thể ký kết thành công góp phần cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Thụy Sĩ tăng số học bổng và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên, thực hiện các chương trình liên kết đào tạo về dược phẩm, công nghệ cơ khí chính xác, du lịch, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm... Đồng thời, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ trong chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số; mong muốn Thụy Sĩ hỗ trợ tài chính xanh và công nghệ cho Việt Nam để góp phần thực hiện cam kết tại COP26.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông theo Hiến chương LHQ và Công ước về luật Biển - UNCLOS 1982. Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội; khẳng định quan điểm của Thụy Sĩ trong vấn đề này là các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giữa các ủy ban chuyên môn và giữa các nghị sĩ. Cùng đó, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế phát triển, đáp ứng các yêu cầu mang tính toàn cầu như chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu.