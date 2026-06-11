Tăng cường kiểm soát và xử lí nghiêm tình trạng vật thể lạ 'xâm phạm' vùng cấm bay

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nghiêm các quy định quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Một "trận địa" hiểm họa bủa vây an toàn bay đã đến ngưỡng báo động đỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AA

Các địa phương cần tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng tàu bay không người lái và các vật thể bay khác tại khu vực cảng hàng không, sân bay, khu vực lân cận cảng hàng không, nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh, bảo đảm 100% các hộ dân trong khu vực lân cận nhận được thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Đồng thời, yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình. Trường hợp trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay thì cha mẹ và người giám hộ phải phối hợp với cơ quan chức năng và chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh có cảng hàng không, sân bay chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực lân cận tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không, hậu quả pháp lý của hành vi thả diều, sử dụng tàu bay không người lái, vật thể bay khác trái quy định trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Cũng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai kết quả xử lý và chia sẻ cho các cơ quan đầu mối của Bộ, ngành có liên quan để phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Địa phương cũng được yêu cầu, thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa chính quyền, lực lượng quân sự, công an và các đơn vị hàng không để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay các thông tin liên quan đến UAV, diều và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay.

UAV hoặc vật thể bay lạ va chạm với máy bay ở thời điểm cất/hạ cánh có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng ẢNH: CTV

Về phía Cục Hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình, tổ chức rà soát, đánh giá nguyên nhân, nguy cơ và các bất cập trong công tác quản lý, xử lý đối với hoạt động của tàu bay không người lái và các vật thể bay khác; phối hợp với các cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng quy trình hiệp đồng, ra quyết định áp chế phương tiện bay khi có tình huống uy hiếp an toàn bay.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Cục đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời đối với tàu bay không người lái và các vật thể bay khác ảnh hưởng đến hoạt động bay...

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VAM) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm cung cấp thông tin đường dây nóng tại từng cảng hàng không để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến UAV, diều và các vật thể bay khác…

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về vụ việc tàu bay không người lái (UAV) xâm nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hàng không dân dụng tại cảng HKQT Nội Bài và Cát Bi. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày (từ 6 - 7.6), 3 sự cố hàng không liên quan đến vật thể bay không người lái và diều sáo đã liên tiếp xảy ra tại các cảng hàng không này.

Theo đại diện Cục Hàng không VN, nguy cơ từ UAV, flycam và các vật thể bay tự phát đối với hoạt động hàng không dân dụng đã trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Giai đoạn cất/hạ cánh là những thời điểm nhạy cảm nhất trong toàn bộ chuyến bay, bởi đây là lúc tàu bay hoạt động ở độ cao thấp, tốc độ lớn, tổ lái phải xử lý rất nhiều thông số trong thời gian rất ngắn. Nếu UAV hoặc vật thể bay lạ va chạm với máy bay ở thời điểm này, hậu quả xảy ra là rất nghiêm trọng.