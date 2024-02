Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mua bán ngoại tệ, vàng sai quy định

Các ngân hàng triển khai tốt việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối, thu, đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài; tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện thu đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.



Tăng cường kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ NGỌC THẠCH

NHNN chi nhánh TP.HCM yêu cầu các ngân hàng tập trung nguồn lực để tổ chức vận hành hệ thống thanh toán, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, thông suốt; đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán và bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng. Các ngân hàng theo dõi sát tình hình thu, chi tiền mặt trong hệ thống để kịp thời có phương án xử lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt của khách hàng trước, trong và sau dịp tết. Các ngân hàng xử lý các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết, không để xảy ra tình trạng ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng.

Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, không xảy ra tiêu cực trong cung ứng tín dụng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lợi ích nhóm, sở hữu chéo…

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng không tổ chức đi thăm, chúc tết, tặng quà lãnh đạo đơn vị các cấp; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện ô tô, tài sản công đi lễ hội hoặc các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…