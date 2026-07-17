Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử trên không gian mạng

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
Chỉ thị nêu rõ cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh. Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc". Góp phần xây dựng Đảng thật sự "là đạo đức, là văn minh", đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên". Cần lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác.
Chỉ thị nhấn mạnh học tập, thực hành theo Bác, trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Bộ Chính trị cũng chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng đó, gắn việc học tập, thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ thị yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng.
Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào 3 nhóm nội dung. Cụ thể là bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân.
Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hành theo Bác. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.
Xác định rõ mô hình phát triển của Sơn La
Sáng 16.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các chủ trương, nghị quyết lớn của T.Ư 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt; hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến. Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm; phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026 - 2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác; thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; nhân rộng các mô hình tốt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc. Đối với mục tiêu xây dựng Sơn La không ma túy vào năm 2030, cần xác định rõ các địa bàn, tuyến và nhóm nguy cơ cao, kết hợp đấu tranh với cai nghiện, quản lý sau cai, tạo việc làm và huy động đồng bộ công an, y tế, chính quyền cơ sở, đoàn thể và gia đình. Quan hệ với các tỉnh Bắc Lào phải đi vào thực chất, cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình hợp tác về nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, phòng chống ma túy và quản lý biên giới…, đưa Sơn La thành địa bàn phát triển xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.
TTXVN
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