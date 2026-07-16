Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới ẢNH: TTXVN

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị nêu rõ, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc.

Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc", tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng. Góp phần xây dựng Đảng thật sự "là đạo đức, là văn minh", đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên".

Cần lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác.

Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên; cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chỉ thị nhấn mạnh học tập, thực hành theo Bác, trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

Cùng đó, cần thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng đó, cần gắn việc học tập, thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước.

Chỉ thị yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng.

Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào 3 nhóm nội dung, cụ thể là bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hành theo Bác.

Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần được phát huy vai trò trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình về học tập, thực hành theo Bác.