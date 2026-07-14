Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác phòng, chống thiên tai

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4.7 thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 29.6 với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Kết luận nêu rõ, từ nay đến hết năm 2026, tuyệt đối không được chủ quan với bất kỳ kịch bản nào, phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu hơn, nhanh hơn, rộng hơn, phức tạp hơn để chủ động ứng phó, không bị động, bất ngờ.

Về quan điểm chỉ đạo, kết luận nêu rõ, bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, phòng ngừa phải đi trước một bước. Đồng thời, tăng cường cảnh báo sớm, dữ liệu số và kỹ năng cộng đồng.

Phòng, chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững và phải lấy cơ sở làm nền tảng, bảo đảm phù hợp thực tế từng địa bàn.

Đặc biệt, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý địa bàn, dẫn đến các vi phạm như phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, khai thác cát trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ, chậm cảnh báo, chậm sơ tán...

Bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản ứng phó với các loại hình thiên tai.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. Đồng thời, cần xác định rõ các phương án sơ tán khi có tình huống khẩn cấp.

Cùng đó, thường xuyên kiểm tra an toàn công trình xung yếu và hạ tầng thiết yếu. Trên cơ sở đó, phải có phương án xử lý ngay khi phát hiện sự cố; đồng thời cảnh báo, hạn chế đi lại, bố trí lực lượng, vật tư, xây dựng phương án sơ tán vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

Các địa phương khu vực Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027.

Các địa phương phải tích hợp công tác phòng, chống thiên tai vào kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026. Cạnh đó, cần tổ chức lại phương châm "4 tại chỗ" trên cơ sở rà soát lực lượng tại chỗ ở từng xã, từng thôn, bản, đặc biệt là thanh niên, người có kỹ năng vận hành máy móc, phương tiện.

Song song đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp liên xã, liên địa bàn, xác định rõ xã trung tâm, điểm tập kết lực lượng, vật tư, phương tiện, tuyến sơ tán, nơi trú tránh và phương án chi viện chéo giữa các xã, giữa địa bàn xung yếu với địa bàn an toàn hơn.

Kế đó, cần nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo và truyền tin đến người dân, cần chuyển mạnh từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động.

Đồng thời siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm minh trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, không để làm gia tăng rủi ro đối với tính mạng, tài sản của nhân dân; xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài để xảy ra hậu quả.

Xây dựng kế hoạch huy động và điều phối công khai, minh bạch các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai, doanh nghiệp, xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể.

Kết luận cũng nêu các định hướng giai đoạn 2026 - 2030, trong đó nhấn mạnh, mọi quy hoạch dự án đầu tư phải tích hợp yêu cầu phòng, chống thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng năng lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống, ứng phó với thiên tai, đặc biệt là ở cấp xã, trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu số, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và nền kinh tế.