Tăng cường phủ xanh thông tin tích cực

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, dẫn lại một số đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 T.Ư và nhấn mạnh bối cảnh thế giới có những thay đổi mang tính thời đại, diễn biến nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề ngoài dự báo. Sự bùng nổ của KH-CN, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội mang đến tiềm năng, lợi ích to lớn để tận dụng phát triển đất nước, nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng triệt để lợi dụng để gia tăng hoạt động chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Ông đề nghị phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; kịp thời giám sát, phát hiện, đấu tranh gỡ bỏ thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch… Cùng đó là tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy và các Đảng ủy trực thuộc; phân công cán bộ cụ thể thực hiện nhiệm vụ; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là với các luồng dư luận trái chiều liên quan đến các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ông Thắng cũng lưu ý các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Đảng bộ tập trung tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự chủ, tự tin phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.