Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tăng cường phủ xanh thông tin tích cực

Tuyến Phan
Tuyến Phan
09/01/2026 11:53 GMT+7

Ngày 8.1, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, dẫn lại một số đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 T.Ư và nhấn mạnh bối cảnh thế giới có những thay đổi mang tính thời đại, diễn biến nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề ngoài dự báo. Sự bùng nổ của KH-CN, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội mang đến tiềm năng, lợi ích to lớn để tận dụng phát triển đất nước, nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng triệt để lợi dụng để gia tăng hoạt động chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Tăng cường phủ xanh thông tin tích cực để bảo vệ tư tưởng Đảng - Ảnh 1.

Ông Trần Thắng phát biểu tại hội nghị

ẢNH: GIA HÂN

Ông đề nghị phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; kịp thời giám sát, phát hiện, đấu tranh gỡ bỏ thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch… Cùng đó là tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy và các Đảng ủy trực thuộc; phân công cán bộ cụ thể thực hiện nhiệm vụ; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là với các luồng dư luận trái chiều liên quan đến các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ông Thắng cũng lưu ý các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Đảng bộ tập trung tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự chủ, tự tin phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng báo chí đa phương tiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng báo chí đa phương tiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí đa phương tiện cần chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đi trước một bước trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo vệ tư tưởng Đảng cơ quan báo chí phát triển đất nước thông tin tích cực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận