Tăng cường quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Phát biểu khai mạc hội đàm, Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy chúc mừng thành tựu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc thời gian qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và bà Hàm Huy, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ẢNH: HOÀI NAM

Theo Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt, là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội đàm ẢNH: HOÀI NAM

Cũng tại buổi hội đàm, Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy đã thông tin về các hoạt động trọng tâm, quan trọng trong công tác Mặt trận từ đầu năm 2026 đến nay.

Đánh giá cao những kết quả tốt đẹp đạt được trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên thời gian qua, Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong trong thời gian sớm nhất.

Cùng đó, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai cơ quan; chia sẻ kinh nghiệm về công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy phối hợp tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam...

Ông Hoàng Công Thủy đề nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc hỗ trợ cán bộ Mặt trận sang nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác và học hỏi những sáng kiến, mô hình hay của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; sớm nghiên cứu và thúc đẩy việc ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới

Tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững

Phát biểu tại hội đàm, bà Hàm Huy, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy phát biểu tại hội đàm ẢNH: HOÀI NAM

Bà Hàm Huy nhấn mạnh, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy phối hợp tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam.

Đồng thời, nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong giai đoạn mới.